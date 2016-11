Rheinische Post: Höchste Zahl an Abschiebungen seit 2003

(ots) - Deutschland schiebt so viele Menschen ab, wie

seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das geht aus Unterlagen der

Bundespolizei hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Freitagsausgabe) vorliegen. Demnach hat es bis

einschließlich September dieses Jahres 19.914 Abschiebungen gegeben.

Im gesamten vergangenen Jahr waren es nur 20.888. Bis zum Ende des

Jahres könnten die Zahlen Schätzungen zufolge auf 26.500 steigen. So

hoch war die Quote zuletzt 2003. Mit Abstand am häufigsten werden

Illegale und abgelehnte Asylbewerber aus den Westbalkanstaaten

abgeschoben. Albanien, der Kosovo, Serbien, Mazedonien,

Bosnien-Herzegowina und Montenegro machen mit 14.529 Abschiebungen

bis September fast Dreiviertel aller Fälle aus.



Die Zahl der Abschiebungen von aus Syrien stammenden Asylbewerbern

hat sich mit 426 Menschen im Vergleich zum Vorjahr bereits mehr als

verdoppelt. Auch Abschiebungen von Afghanen nehmen zu. Waren es im

vergangenen Jahr noch 178, sind es bis einschließlich September

bereits 199. Die wenigsten davon müssen in ihr Heimatland

zurückkehren. In diesem Jahr mussten 27 Afghanen nach Afghanistan

ausreisen. Die übrigen wurden in andere EU-Länder oder Drittstaaten

gebracht.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426153

Anzahl Zeichen: 1568

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung