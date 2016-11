NOZ: Christdemokraten im EU-Parlament wollen Präsidenten-Posten

(ots) - Christdemokraten im EU-Parlament wollen

Präsidenten-Posten



Elmar Brok: Martin Schulz hat keine Mehrheit für längere Amtszeit



Osnabrück. Im Personal-Poker im Europaparlament pochen die

Christdemokraten auf ihr Recht, im neuen Jahr den

Parlamentspräsidenten zu stellen. Die Europäische Volkspartei will an

der Absprache festhalten, wonach im Januar 2017 - zur Hälfte der

Legislaturperiode - der Sozialdemokrat Martin Schulz sein Amt für

einen Christdemokraten räumen müsste. In einem Gespräch mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte der einflussreiche

CDU-Politiker und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im

EU-Parlament Elmar Brok: "Aus jetziger Sicht wird die EVP-Fraktion

nicht darauf verzichten." Dass Schulz erneut Parlamentspräsident

werde, sei "eher nicht wahrscheinlich". Brok sagte: "Ich glaube zur

Zeit nicht, dass Schulz eine Mehrheit hat."



Insidern zufolge möchte Schulz seinen Posten in Brüssel gerne

behalten und seine Amtszeit über das Jahr 2017 hinaus verlängern,

statt Nachfolger von Parteifreund Frank-Walter Steinmeier als

Bundesaußenminister in Berlin zu werden. Schulz selbst will die

Angaben weder bestätigen noch dementieren. In Brüssel wirbt Schulz um

Unterstützung, allerdings sind es noch zwei Monate bis zu der

Entscheidung.



Mit Blick auf das Amt des Außenministers in Berlin lobte Brok den

Sozialdemokraten Schulz und sagte: "Schulz wäre ein guter

Außenminister. Die Internationale Erfahrung hat er ja."



Derzeit haben nach Informationen aus Fraktionskreisen fünf

Abgeordnete der Europäischen Volkspartei Interesse an dem Posten

bekundet. EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) soll angeblich nicht

darunter sein. Hoch gehandelt werden bei der EVP-Fraktion die irische

Europaabgeordnete Mairead McGuiness, der französische Abgeordnete

Alain Lamassoure und der italienische Abgeordnete Antonio Tajani.









