Empire State Realty Trust feiert die Weihnachtszeit mitÜberraschungen für Fans und Besucher

(ots) - Das Empire State Building hat heute

die Details seines jährlichen Geschenks an New Yorker, Touristen und

Fans rund um den Globus - "ESB Unwrapped" - für diese

Weihnachtssaison bekanntgegeben. Die Feier wird sich über einen Monat

erstrecken und spektakuläre Weihnachtsdekorationen in den Fenstern

des Gebäudes entlang der Fifth Avenue und der Art Deco Lobby,

Auftritte von speziellen Überraschungsgästen und ein mit

Weihnachtsmusik synchronisiertes Lichtspektakel am Turm des Gebäudes

umfassen.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161117/440807



"Das Empire State Building läutet erneut die Weihnachtszeit für

New York City ein, und möchte die festliche Stimmung der

Vorweihnachtszeit und Weihnachtsfeiertage in New York City mit der

ganzen Welt teilen. Wir lassen die Skyline mit unserer magischen,

weihnachtlichen Music-to-Light Lichtschau erstrahlen. Unsere

weihnachtsdekorierte Lobby muss man ganz einfach gesehen haben", so

Anthony Malkin, Chairman, und CEO des ESRT.



Überraschungsauftritte:



Man kann nie wissen, wem man im ESB über den Weg laufen wird, auch

und gerade in den Monaten November und Dezember. Das Gebäude lädt

namhafte prominente Gäste in sein Observatorium auf der 86. Etage

ein, um den 360°-Rundumblick zu genießen und Fans zu begrüßen. Im

vergangenen Jahr konnten wir die A-Capella Gruppe Pentatonix

willkommen heißen.



Weihnachtliche Dekorationen:



Am 17. November können Besucher dabei zusehen, wie die

maßgeschneiderte Fensterausstellung des Gebäudes entlang der Fifth

Avenue, die von der Mark Stephen Experiential Agency gestaltet wurde

und Vignetten umfasst, die Modelle des Gebäudes mit winterlichen

Weihnachtsszenen zeigen, "ausgepackt" wird. Dekorationen in Gold-,

Bronze- und Silberschattierungen, die die Art-Deco-Architektur des

globalen Wahrzeichens betonen, werden die Lobby des Gebäudes vom 17.



November bis zum 5. Januar schmücken.



Beleuchtung des legendären Turmgebäudes:



Das ESB wird die weihnachtlichen Festlichkeiten mit Beleuchtungen

des Gebäudes zur Feier von Thanksgiving, Chanukkah, Weihnachten und

Silvester fortsetzen, und eine Partnerschaft mit iHeartMedia für sein

alljährliches Licht- und Musikspektakel eingehen, das mit von

iHeartMedia über deren New Yorker Radiosender ausgestrahlten

Weihnachtsliedern synchronisiert ist.



Den vollständigen Terminplan für die Beleuchtung finden Sie unter

http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.



Auftritte mit Weihnachtsmusik:



Vom 28. November bis zum 30. Dezember, Montag bis Freitag,

zwischen 8:00 h - 11:00 h, 12:00 h - 15:00 h und 16:00 h - 19:00 h

wird ein Pianist in der legendären Fifth Avenue Lobby des Empire

State Buildings Weihnachtsklassiker und eine Kollektion an

Weihnachtsfavoriten spielen, an denen sich die Gäste erfreuen können.



Informationen zum Empire State Building



Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State

Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich in 1.454 Fuß (vom Fundament

bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste

Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz,

Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das

Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt anziehen,

die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Die robuste

Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt alle großen Fernseh- und

UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American

Institute of Architects wurde das Empire State Building zum

Lieblingsgebäude Amerikas gekürt, und die Aussichtsplattform Empire

State Building Observatory zählt zu den beliebtesten

Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die größte

Touristenattraktion in der Region. Weitere Informationen über das

Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com

(http://www.empirestatebuilding.com/),

www.facebook.com/empirestatebuilding , (at)EmpireStateBldg

(https://twitter.com/EmpireStateBldg),

www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc

(http://www.youtube.com/esbnyc) oder

www.pinterest.com/empirestatebldg/

(http://www.pinterest.com/empirestatebldg/).



Informationen zum Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender

Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt,

erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan

und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building -

das berühmteste Gebäude der Welt. Das Büro- und

Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York,

New York, umfasste am 30. September 2016 insgesamt 10,1 Millionen

Quadratfuß Mietfläche, die sich aus 9,4 Millionen Quadratfuß

Mietfläche in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in

Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New

York, sowie einer Mietfläche von ca. 707.000 Quadratfuß aus dem

Gewerbebestand zusammensetzen.







Pressekontakt:

Krystle Parram

212.736.3100

kparram(at)empirestaterealtytrust.com



Stacey-Ann Hosang

212.736.3100

shosang(at)empirestaterealtytrust.com



Original-Content von: Empire State Realty Trust, Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Empire State Realty Trust, Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 05:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1426160

Anzahl Zeichen: 5889

Kontakt-Informationen:

Firma: Empire State Realty Trust, Inc.

Stadt: Das Empire State Building schmückt seine Hallen mit atemberaubenden Dekorationen und läutet die Wei





Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung