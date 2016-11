Über eintausend Forderungen an Stadtspitzen in NRW bei der Kampagne "Wertvoll Einkaufen - Deine Stadt Kann Fair" für nachhaltige öffentliche Beschaffung

(ots) - Kommunen können den öffentlichen

Einkauf schon heute sozial und ökologisch verantwortlicher gestalten.

Das Eine Welt Netz NRW brachte mit seiner Kampagne "Wertvoll

Einkaufen - Deine Stadt Kann Fair" das Thema auf die Straße und macht

damit deutlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Städte und

Gemeinden in der Verantwortung sehen: Mit weit über eintausend

Foto-Statements fordern Menschen in NRW die Kommunen zum Handeln auf.



In Kooperation mit lokalen Organisationen tourte das Eine Welt

Netz NRW in 2016 durch acht Städte in Nordrhein-Westfalen, darunter

Köln, Minden, Düsseldorf, Duisburg, Bielefeld und Mönchengladbach.

Die Kampagne hat die Verankerung von sozialen und ökologischen

Kriterien im öffentlichen Einkauf zum Ziel. Gefördert wird das

Projekt von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen

sowie von Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der

Einen Welt mit finanzieller Unterstützung des BMZ.



Zuletzt wurden nun in Münster und Hamm mehrere hundert

Bürger-Statements symbolisch an die Stadtspitzen übergeben. Beide

Städte sind als Fairtrade Towns ausgezeichnet und haben sich somit

politisch zur Unterstützung des fairen Handels ausgesprochen. Doch

sowohl Oberbürgermeister Markus Lewe (Stadt Münster) als auch

Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (Stadt Hamm) ließen

offen, wie sie mit den Bürgeranliegen verfahren werden.



"Dass Fairtrade Towns das Engagement lokaler Akteure und des

Einzelhandels fördern ist ein wertvoller Schritt, um weltweit für

menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu sorgen. Aber die Kommunen

könnten durch die Umstellung ihrer eigenen Einkaufspraxis noch viel

mehr bewegen" hebt Katharina Edinger vom Eine Welt Netz NRW hervor.

"Die nötigen Instrumente gibt es bereits. Was wir jetzt brauchen sind

Entscheidungsträger, die für die Zukunft planen und die globalen



Konsequenzen von Verwaltungsabläufen nicht ausblenden."



In vielen Produktbereichen des öffentlichen Einkaufs kommt es bei

der Herstellung in Ländern des globalen Südens zu massiven

Verletzungen von Menschen- und Arbeitsrechten. Beispiele dafür sind

Computer und Schutzbekleidungen für diverse Ämter, Holzprodukte,

Natursteine auf öffentlichen Plätzen oder Spielzeuge in KiTas.

Lohndumping, Kinderarbeit, Diskriminierung und mangelnder Schutz von

Gesundheit und Umwelt sind in diesen Sektoren oft keine Seltenheit.



Gegen ausbeuterische Produktionsbedingungen können Kommunen

vorgehen, indem sie beispielsweise unabhängig kontrollierte Nachweise

über die Herkunft der Produkte einfordern. Zur Umstellung auf

nachhaltigere Vergabeverfahren finden sie bei Beratungsstellen von

Bund und Ländern sowie bei diversen zivilgesellschaftlichen

Organisationen Unterstützung.



Nähere Informationen und Bildmaterial zur Kampagne:

https://www.eine-welt-netz-nrw.de/seiten/index.php?id=3168







