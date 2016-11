Nutritional High erwirbt 40-prozentige Beteiligung an Aura Health Corp.



17. November 2016, Toronto, Ontario - Nutritional High International Inc. (das Unternehmen oder Nutritional High) (CSE: EAT, OTCQB: SPLIF, FRANKFURT:2NU) freut sich, bekannt zu geben, dass es den Erwerb (der Erwerb) einer 40-prozentigen Beteiligung von Aura Health Corp. (AHC), der in der Pressemeldung des Unternehmens am 11. November 2016 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Im Rahmen des Erwerbs hat das Unternehmen ein kurzfristiges Darlehen über einen Kapitalbetrag in Höhe von 120.000 US$ bereitgestellt.



CEO Jim Frazier sagte dazu: Wir heißen das Team von Aura Health in der Nutritional High-Familie willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit, um Nutritional High am Markt in Nevada zu etablieren. Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für die Expansion unseres Unternehmens in andere Bundesstaaten und ist ein Beispiel dafür, wie wir Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen.



Über Green Global ist AHC momentan dabei, die Akquisition einer Eigentumsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent an einer vor Kurzem eröffneten Klinik in Las Vegas, Nevada, von Sun Valley Holdings (Sun Valley), einem Privatunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, abzuschließen. Sun Valley betreibt überdies drei Kliniken in Arizona, die zu 100 % in ihrem Eigentum stehen, und ist der größte Klinikeigentümer und -betreiber im Bundesstaat Arizona. AHC verfügt ferner über die Option, seine Eigentumsbeteiligung durch die Tätigung zusätzlicher Betriebsmittelinvestitionen in Höhe von 100.000 US$ in Sun Valley auf 51 % zu erhöhen.



Gemäß seiner Vereinbarung mit Sun Valley hat AHC die Option, eine Eigentumsbeteiligung von 51 % an bis zu neun weitere Kliniken zu erwerben, die voraussichtlich in den nächsten 24 bis 36 Monaten eröffnet werden. Jede Akquisition soll in zwei Phasen stattfinden; dabei besteht die erste Phase aus einer Investition von 100.000 US$ für eine Beteiligung von 30 % und die zweite aus einer Option mit einer Laufzeit von 18 Monaten zum Erwerb von weiteren 21 % (also insgesamt 51 %) gegen eine zweite Betriebsmittelinvestition von 100.000 US$. Zu den vorgesehenen Standorten für neue Kliniken gehören Bundesstaaten, in denen der medizinische Gebrauch von Cannabis vor Kurzem genehmigt wurde, unter anderem Florida, North Dakota und Arkansas, sowie Bundesstaaten, in welchen bereits Genehmigungen für den medizinischen Gebrauch oder den Freizeitkonsum vorliegen, unter anderem Arizona, Nevada, Oregon und Kalifornien.





Im Vergleich zu den Kosten für die Beantragung staatlicher Lizenzen ist die Eröffnung von Kliniken zur Ausgabe von medizinischem Marihuana ein ausgezeichnete Möglichkeit, um vom Wachstum dieser Branche zu profitieren, da die regulatorischen Kosten und die Investitionsausgaben hier wesentlich geringer sind. Diese Strategie bietet ebenfalls die Möglichkeit, den Markenwert des Unternehmens aufzubauen und Marktdaten zu den Patientenpräferenzen aus erster Hand zu erhalten.



David Posner, Chairman von Nutritional High, äußerte sich hierzu wie folgt: Mit dieser Strategie können wir auch die mit der Einrichtung von Herstellungsanlagen für Ölextrakte und Nahrungsmittel zu einem späteren Zeitpunkt verbundenen Investitionskosten sowie andere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme solcher Anlagen senken. Zusätzlich zu unserer Investition in AHC bemühen wir uns auch um die Expansion in andere US-Bundesstaaten wie Kalifornien, Oregon, Washington, Nevada, Florida und anderenorts durch Akquisitionen, über die wir zu gegebener Zeit berichten werden.





Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und landesweit anerkannten Marken der Branchen für Hanf- und Cannabisaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden.



Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+.



Kommentare zur Pressemitteilung