Black Friday: Achtung vor fragwürdigen Datensammelplattformen

(ots) - In Deutschland werden bei der diesjährigen

Verkaufsveranstaltung Black Friday am 25. November Umsätze in der

Höhe von über einer Milliarde Euro erwartet. Viele Anbieter und

Plattformen wollen von diesem Hype profitieren. In letzter Zeit macht

sich jedoch ein Trend bemerkbar und zwar, dass viele

Datensammelplattformen gezielt rund um Black Friday aktiv werden.

Diese sogenannten Affiliate-Plattformen speichern personenbezogene

Daten, um sie anschließend an Unternehmen zu verkaufen.



Rund um die Verkaufsveranstaltung am letzten Freitag im November

werden viele Plattformen aktiv, die sich mit dem Thema Black Friday

beschäftigen. "Als Konsument sollte man vorsichtig sein, wenn

Webseiten die persönlichen Daten speichern und verkaufen", informiert

Konrad Kreid, der Initiator von Blackfridaysale.de. "Viele dieser

Webseiten treten zwar seriös als Preisvergleichs-,

Social-Shopping-Community, oder Black-Friday Angebotsseiten auf. Oft

ist es auf dem ersten Blick nicht erkennbar, dass sie nur zum Zweck

der Datenspionage betrieben werden. Aufgrund von Themen-Blogs und

Tipps besuchen Konsumenten diese Seiten, ohne zu wissen, dass im

Hintergrund ihre personenbezogenen abgesaugt werden, um sie

anschließend weiterzuverkaufen. Auf den Festplatten der Besucher

werden heimliche Textinformationen, sogenannte Cookies, hinterlassen.

Affiliate Seiten beziehen rund 90 Tage lang Provisionen, wenn die

Daten verkauft werden. Und Konsumenten wundern sich, weshalb sie oft

monatelang von einzelnen Unternehmen mit denselben Werbungen auf

unterschiedlichen Internetseiten penetriert werden."



Hintergrund über Affiliate Seiten



Die auf dem Prinzip der Vermittlungsprovision basierenden

Affiliate-Systeme sind ein boomendes Geschäft. Klickt ein Konsument

auf einen Link, so wird der Besucher auf die Seite des entsprechenden



Händlers weitergeleitet. Dabei werden jeweils

Textinformations-Cookies im Hintergrund generiert, um ein

Wiedererkennen und Nachverfolgen von Usern zu ermöglichen. "Die dabei

erzeugten Cookies können für den Anwender im schlechtesten Fall

Informationen über das komplette private Internetverhalten speichern

und ähnlich wie ein Trojanisches Pferd ungefragt an einen Empfänger

übermitteln", warnt Kreid.



Blackfridaysale.de verkauft keine Daten



Der führende deutsche Anbieter führt in diesem Jahr bereits zum

vierten Mal das Black Friday Event durch. Auf dessen Plattform findet

sich das umfangreichste Angebot mit rund 400 der führenden deutschen

Online-Shops und über 10.000 Angeboten. Der Verkauf der Produkte

findet ausschließlich auf den Unternehmensseiten statt. "Wir stellen

unseren Partnerunternehmen entgeltlich die Plätze auf unserem Portal

zur Verfügung, verkaufen jedoch keine personenbezogenen Daten und

erhalten auch keinerlei Provisionen durch irgendwelche platzierten

Cookies. Da diese Provision wegfällt, kann der Endkunde bei uns auch

einen besseren Rabatt erzielen", hält Kreid fest.



Zusätzlich überprüft der Plattformbetreiber mit einem Team von

rund 50 Personen, ob die am Black Friday beworbenen Artikeln im

Angebotszeitraum auch tatsächlich am günstigsten sind.



Bei blackfridaysale.de startet die Verkaufsveranstaltung in diesem

Jahr bereits am Donnerstag, den 24. November um 19:00, und dauert

deshalb länger als 24 Stunden.



Über Blackfridaysale.de



BlackFridaySale.de ist der führende deutsche Anbieter für das

größte "Black Friday" Shopping-Event des Jahres. Mehrere hundert Top

Marken Shops und angesagte Labels reduzieren dabei innerhalb von 29

Stunden drastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportal

http://www.blackfridaysale.de können Kunden in übersichtlichen

Kategorien passende Produkte und alle Top "Black Friday" Angebote

finden. Der Black Friday Sale findet stets Ende November statt und

ist in den USA traditionell der umsatzstärkste Tag des lokalen

Einzelhandels. Im Jahr 2016 startet die Verkaufsveranstaltung bereits

am 24.November um 19:00 auf www.blackfridaysale.de.



