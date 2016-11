Whirlpool oder Floatwanne? Wellness für zuhause

(firmenpresse) - Einen Whirlpool bzw. eine Whirlwanne, Jacuzzi kennen inzwischen die meisten. Meistens handelt es sich um eine große runde Badewanne, in welche Luft eingeblasen wird. Die Kombination aus Luft und Wasser massiert sanft und punktuell.

Inzwischen gibt es dies auch für zuhause, zahlreiche Whirlwannen und Whirlsysteme werden am Markt angeboten. So zum Beispiel von Ideal Standard, die mit der Connect Duo Badewanne mit integriertem Whirlpool System Hydro für maximale Entspannung in der heimischen Badewanne sorgt. Auch die Hersteller Hoesch und Duravit bieten ähnliche Kombinationen für das heimische Badezimmer.

Seit neuestem liest man nun aber immer mehr von Floating, doch was ist das genau und wo ist der Unterschied zum Whirlpool, schließlich ist beides ja irgendwie entspannend und im Wasser, nur anders.

Floating kommt vom englischen Wort to float, was schweben bedeutet. Das heisst, in einer Floating Wanne wird man nicht durch einen Luftstrahl massiert sondern man schwebt ganz leicht und schwerelos durchs Wasser. Entwickelt wurde der Floatingtank bereits vor Jahrzehnten in den USA, jedoch wurde Floating nur für den medizinischen Bereich genutzt. Beginn des 20. Jahrundert traten die ersten Floating Center auf den Markt und inzwischen sind sie relativ weit verbreitet. Floating Events, an denen man allein oder mit mehreren teilnehmen kann.

Wer nun aber nicht in einem Floating Becken mit vielen anderen entspannen will, sondern lieber allein oder zu zweit in den eigenen vier Wänden, für den gibt es inzwischen auch Lösungen.

Duravit brachte beispielsweise mit der Floatwanne Nahho, eine Floawanne für zuhause auf den Markt, welche es als Einbauwanne aber auch als freistehende Badewanne gibt. Und auch Kaldewei bietet mit der Bassino Badewanne zum Floaten den neuen Entspannungstrend für zuhause an. Einfach das passende Bassino Floating Kissen unter den Kopf legen und schon können Sie schwerelos zuhause in Ihrer Bassino Badewanne entspannen.

Welcher Entspannungstyp Sie nun sind, ob Sie lieber sanft und punktuell massiert werden oder eher das schwerelose, tranceähnlcihe entspannen in der Floawanne bevorzugen, das ist ganz Ihre Entscheidung.

