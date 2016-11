Pressemitteilung: Curetis gibt Geschäfts- und Finanzentwicklung für die ersten neun Monate 2016 bekannt

Pressemitteilung: Curetis gibt Geschäfts- und Finanzentwicklung für die ersten

neun Monate 2016 bekannt

- Hervorragende Daten zur abgeschlossenen US-FDA-Studie



- GEAR Akquisition stärkt die führende Position bei Tests auf antimikrobielle

Resistenz mit genetischen Biomarkern







Amsterdam, Niederlande, und Holzgerlingen, Deutschland, 18. November 2016 --

Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit Curetis GmbH, "Curetis"), ein

Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, hat heute aktuelle

Zahlen zur Geschäfts- und Finanzentwicklung für die am 30. September 2016

abgelaufenen neun Monate bekannt gegeben und einen Ausblick für die kommenden

Monate gegeben.





Kürzlich erreichte operative und geschäftliche Meilensteine



Klinische Studie mit Unyvero in den USA

* Curetis hat die klinische US-FDA-Studie der Unyvero LRT Anwendung zur

Diagnostik von Infektionen der unteren Atemwege abgeschlossen und im Oktober

2016 positive Übersichtsdaten bekannt gegeben. Die prospektive und

retrospektive Studie erreichte den primären Endpunkt mit dem Nachweis einer

gewichteten durchschnittlichen Sensitivität von 90,2% und einer gewichteten

durchschnittlichen Spezifität von 99,3%. Diese Daten stimmen mit bisherigen

Daten überein, die Curetis in bereits zuvor durchgeführten

Leistungsbewertungsstudien für die CE-IVD Kennzeichnung in Europa erhoben

hat, und entsprechen auch den Daten, die verschiedene wichtige klinische

Meinungsführer und Unyvero-Kunden publiziert haben.

* Die Einreichung der Datensammlung nach (de novo) 510(k) bei der U.S. FDA

wird in Kürze erwartet. Das Unternehmen geht davon aus, Feedback der FDA in



der ersten Jahreshälfte 2017 zu erhalten.

* Curetis bereitet derzeit den Beginn einer U.S.-FDA-Zulassungsstudie mit

einer zweiten Unyvero-Applikationskartusche vor. In diesem Zusammenhang hat

das Unternehmen ein Infopaket zur Vorregistrierung für eine U.S.-Version

seiner Unyvero ITI Kartusche bei der FDA eingereicht. Nach dem Feedback der

FDA und weiteren Marktforschungsdaten, die im vierten Quartal 2016 erwartet

werden, wird Curetis die erforderlichen nächsten Schritte und Zeitlinien für

eine U.S.-FDA-Studie mit diesem zweiten Produkt festlegen. Weitere Details

werden 2017 bekannt gegeben.



Erwerb der NGS Datenbank GEAR und Patentportfolio von Siemens

* Curetis hat von Siemens Technology Accelerator die alleinigen kommerziellen

Rechte an der GEAR, GEnetic Antibiotic Resistance and Susceptibility

(genetische Antibiotikaresistenz und -empfindlichkeit), Plattform und

Datenbank erworben, und zwar mit sämtlichen Inhalten, zahlreichen GEAR-

assoziierten Patenten bzw. Patentanmeldungen sowie damit verbundenem Know-

how. Durch die Vereinbarung erhält Curetis die alleinigen, weltweiten Rechte

zur Produktentwicklung und Kommerzialisierung, einschließlich des Rechts,

Unterlizenzen für die Human- und Tierdiagnostik sowie für

Lebensmittelsicherheitstests zu vergeben. Darüber hinaus hat Curetis das

alleinige Recht, GEAR in Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen für die

Entwicklung von neuen antimikrobiellen Wirkstoffen für die Human- und

Tiermedizin anzuwenden.

* Die führende Bioinformatik-Datenbank enthält mehr als 11.300 bakterielle

Komplettgenome, die über drei Jahrzehnte an über 200 Standorten auf 5

Kontinenten gesammelt wurden. Die Next Generation Sequencing (NGS) Daten mit

0,4 Billionen Basen bieten eine Fülle von umfassenden und international

bedeutenden Informationen von insgesamt rund 30 Terabytes.

* GEAR ermöglicht Curetis die rasche Identifizierung von potenziellen neuen

Biomarkern, Biomarker-Kombinationen, Algorithmen für die Voraussage von

Antibiotikaresistenzen sowie möglichen neuen Targets für antimikrobielle

Wirkstoffe. Die Akquisition der GEAR-Datenbank und des Patentportfolios baut

die Führungsposition aus, die Curetis bereits mit den Unyvero-Kartuschen auf

dem Gebiet der Tests auf antimikrobielle Resistenz mittels genetischer

Biomarker etabliert hat. Curetis wird die GEAR-Datenbank in Zusammenarbeit

mit führenden akademischen Einrichtungen sowie Pharma- und Diagnostikfirmen

weiter ausbauen und auswerten und die Erkenntnisse für die Entwicklung und

Kommerzialisierung weiterer Produkte der Unyvero

Molekulardiagnostikplattform und darüber hinaus nutzen.



Kommerzielle Expansion

* USA

Nach der Ernennung von Christopher M. Bernard zum President und Chief Executive

Officer von Curetis USA, Inc. im kalifornischen La Jolla, San Diego, hat das

Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2016 sein U.S.-Führungs- und

Vertriebsteam für den nordamerikanischen Markt aufgebaut. Die U.S.-Niederlassung

wurde gegründet, um die zukünftigen kommerziellen Entwicklungen und

Vertriebsaktivitäten für die Unyvero-Plattform in Nordamerika voranzubringen.

Curetis plant die direkte Vermarktung aller Unyvero Produkte im U.S.-

Krankenhausmarkt.

* Europa

Das Unternehmen hat gute Fortschritte in der Ausweitung seines kommerziellen

Fußabdrucks innerhalb seiner Direktvertriebsgebiete gemacht. Um eine

erfolgreiche Expansion zu ermöglichen, hat Curetis vier neue europäische

Vertriebs-gesellschaften in Großbritannien, den Niederlanden für das Benelux-

Gebiet, in Frankreich, sowie in der Schweiz gegründet und erfahrene Vertriebs-

und Key Account Manager eingestellt, die zuvor bei führenden Unternehmen wie

Roche, Cepheid, Abbott etc. tätig waren.



Produktentwicklung

* Nach der Markteinführung der Unyvero BCU Blutkultur-Anwendung im zweiten

Quartal 2016 hat Curetis im September 2016 die nächste Generation seiner ITI

(Implantat- und Gewebeinfektionen) Anwendungskartusche und damit den zweiten

Unyvero-Test in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Die CE

Leistungsbewertungsstudie wurde erfolgreich abgeschlossen und zeigte für

alle Pathogene in insgesamt 1.100 Proben eine durchschnittliche Sensitivität

von 86,9% und eine durchschnittliche Spezifität von 99,2%. Die nächste

Generation der Kartusche deckt 102 (im Vergleich zu 80 bei der ersten

Generation) diagnostische Parameter ab: 85 der klinisch relevantesten

pathogenen Mikroorganismen einschließlich grampositiver und gramnegativer

Bakterien und mehrerer Pilze sowie 17 korrespondierende

Antibiotikaresistenzmarker.

* Die Entwicklung der IAI Anwendungskartusche für intra-abdominale

Infektionen, der vierten Unyvero-Kartusche, wurde weiter vorangetrieben und

soll zum Jahresende 2016 abgeschlossen sein. Die fünfte Unyvero Kartusche,

eine Sepsis Host Response Anwendungskartusche wird im Rahmen einer

Partnerschaft planmäßig weiterentwickelt (erwarteter Abschluss der

Entwicklung: frühestens Ende 2017).



Installierte Systeme

* Curetis hat die Zahl der installierten Unyvero Analyzer zum 30. September

2016 weiter auf 121 erhöht (Vergleichszeitraum 2015: 79; das entspricht

einem Anstieg von 53% im Jahresvergleich).





Finanzielle Meilensteine in den ersten neun Monaten 2016

* Umsatz: EUR 1,1 Mio. (verglichen mit EUR 0,9 Mio. in den ersten neun Monaten

2015). Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 21,7%. Im Gegensatz zu

2016 enthielten die Umsätze der ersten neun Monate 2015 den Betrag von EUR

297.000 aufgrund eines Verkaufs von Unyvero-Systemen an einen Pharmapartner.

Generell geht das Unternehmen von quartalsweise schwankenden Umsätzen aus,

da Geräteverkäufe an Distributionspartner ungleichmäßig über das Jahr

verteilt sind.

* Kosten: EUR 12,0 Mio. (verglichen mit EUR 9,6 Mio. in den ersten neun

Monaten 2015). Der Anstieg korrespondiert mit der operativen und personellen

Wachstumsstrategie und wurde beeinflusst von höheren Ausgaben für Forschung-

und Entwicklung, Vertriebskosten und administrativen Ausgaben.

* Rohverlust: EUR 0,1 Mio. (verglichen mit EUR 0,5 Mio. in den ersten neun

Monaten 2015). Der Rohertrag wird insbesondere durch den Mix an verkauften

Systemen zu Kartuschen und durch die Rechnungslegung nach IFRS beeinflusst,

nach der Leerkosten der Produktion auf die Menge der produzierten Kartuschen

umgelegt werden.

* Nettoverlust: EUR 10,7 Mio. (verglichen mit einem Nettogewinn von EUR 13,5

Mio. in den ersten neun Monaten 2015). Der Nettogewinn in den ersten neun

Monaten 2015 beinhaltet Finanzerträge in Höhe von EUR 23,6 Millionen netto,

die vorwiegend durch einen einmaligen Buchungsvorgang nach IRFS in Bezug auf

die Bewertung der Vorzugs- und Stammaktien der Curetis AG zustande kamen,

der durch die rechtliche Reorganisation des Unternehmens ausgelöst wurde.

* Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente: EUR 35,4 Mio. (verglichen mit

EUR 46,1 Mio. zum 31.12.2015). Der Netto-Zahlungsmittelverbrauch für alle

operativen, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten belief sich in den

ersten neun Monaten 2016 auf EUR 10,6 Mio.





Wichtige Finanzkennzahlen zum 30. September 2016 (nicht auditiert)





+------------------------------------+--------------------+--------------------+

|Curetis N.V. | | |

+------------------------------------+--------------------+--------------------+

|konsolidierte Zahlen in tausend Euro| | |

+------------------------------------+--------------------+--------------------+

| |1. Januar - 30. |1. Januar - 30. |

| |September 2016 |September 2015 |

+------------------------------------+--------------------+--------------------+

|Umsatz | 1.077| 885|

+------------------------------------+--------------------+--------------------+

|Operativer Gewinn (Verlust) | (10.760)| (8.676)|

+------------------------------------+--------------------+--------------------+

|Periodengewinn (Verlust) | (10.731)| 13.493|

+------------------------------------+--------------------+--------------------+

| | | |

+------------------------------------+--------------------+--------------------+

| |30. September 2016 |31. Dezember 2015 |

+------------------------------------+--------------------+--------------------+

|Zahlungsmittel und | | |

|Zahlungsmitteläquivalente | 35.415| 46.060|

+------------------------------------+--------------------+--------------------+



Die Vergleichszahlen für die ersten neun Monate zum 30. September 2015 beziehen

sich auf die Curetis GmbH (zuvor Curetis AG).



"Wir freuen uns sehr über die operativen Entwicklungen," sagte Dr. Oliver

Schacht, Vorstandsvorsitzender von Curetis. "Wir haben unsere U.S.-FDA-Studie

wie geplant abschließen können. Jetzt nutzen wir die Ergebnisse, eine sehr

überzeugende und umfassende Datensammlung, zur Vorbereitung des finalen

Zulassungsantrags und freuen uns auf das Feedback der FDA. Darüber hinaus haben

wir die nächste Generation der Unyvero ITI Anwendungskartusche für Implantat-

und Gewebeinfektionen auf den Markt gebracht und einen Vorantrag für eine U.S.-

Version der Unyvero ITI Kartusche bei der FDA eingereicht."



"Darüber hinaus erlaubt uns die GEAR-Akquisition, die Breite und Tiefe der

Unyvero-Plattform deutlich zu vergrößern und sie mit Daten aus Next Generation

Sequencing zu erweitern", ergänzte er. "GEAR wird es uns ermöglichen, bei der

Entwicklung neuer, wegweisender molekulardiagnostischer Produkte für kritische,

krankenhausbedingte Infektionen weiterhin führend zu bleiben. Die Datenbank

dient als Grundlage für noch umfassendere und differenziertere Inhalte zu

Biomarkern antibiotischer Resistenzen in unseren Unyvero-Produkten. Und nicht

zuletzt geht die kommerzielle Expansion sowohl in Europa und als auch in den USA

weiter voran. Dort haben wir ein erfahrenes Führungs- und Vertriebsteam für den

nordamerikanischen Markt aufgebaut. "





###







Über Curetis

Curetis ist ein 2007 gegründetes Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf

die Entwicklung und Kommerzialisierung von verlässlichen, schnellen und

kosteneffizienten Produkten für die Diagnostik von schweren

Infektionskrankheiten konzentriert. Die Diagnostiklösungen von Curetis

ermöglichen die Schnellbestimmung von Krankheitserregern und

Antibiotikaresistenzmarkern binnen weniger Stunden. Andere derzeit verfügbare

Techniken benötigen dafür Tage oder Wochen.



Das Unternehmen hat bis dato EUR 44,3 Millionen in seinem Börsengang auf der

Euronext Amsterdam und Euronext Brüssel, sowie mehr als EUR 63,5 Millionen an

private equity Mitteln eingeworben. Firmensitz ist Holzgerlingen bei Stuttgart.

Curetis hat internationale Kooperationsvereinbarungen mit Heraeus Medical und

Cempra Inc. sowie Vertriebsvereinbarungen für sein Unyvero System in vielen

Ländern Europas und des Nahen Ostens sowie Asien abgeschlossen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com











Rechtlicher Hinweis



Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer

Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.



Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig

ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art

für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.

Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen,

die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu

korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen.



Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind

oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben",

"schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "könnten" oder

"sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den

beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten

zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden

darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie

künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen

Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.







Kontakt

Curetis

Max-Eyth-Str. 42

71088 Holzgerlingen, Germany

Tel. +49 7031 49195-10

pr(at)curetis.com or ir(at)curetis.com

www.curetis.com - www.unyvero.com



Presse- und Investorenanfragen

akampion

Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth

Managing Partners

info((at))akampion.com

Tel. +49 40 88 16 59 64

Tel. +49 30 23 63 27 68















