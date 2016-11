Meisterliche Köstlichkeiten von Besselmann als weihnachtliche Gastgeschenke

Leif Besselmann ist Konditormeister und leitender Chef Patissier. Diese Jahr hat seine Firma das 10jährige Jubiläum gefeiert. Er verwöhnt mit seinem Team Gaumen auf der ganzen Welt.

Pralinen aus der Manufaktur Besselmann bei München. Feinste Schokolade ist ein Genuss

(firmenpresse) - Pralinen sind eine klassische kleine Aufmerksamkeit, denn wer kann schon dem zarten Schmelz hochwertiger Schokolade widerstehen, wenn dieser mit besonderen weiteren Aromen gepaart ist? - Die Besselmann Manufaktur bietet diesen Genuss in einer noch schöneren Variante: individuell angefertigte Kunstwerke in Form von Trüffeln, Tafelschokoladen, Marzipanen, Knabbereien und natürlich Pralinen. Nicht nur zu Weihnachten sind diese Leckereien ideale Gastgeschenke für Ihre Kunden, Gäste oder Geschäftspartner. Im Onlineshop der Manufaktur können sie auf Wunsch auch mit persönlichem Schriftzug und in edlen Schachteln bestellt werden.



Etablierte Genussmanufaktur unter Leitung des Chocolatiers Besselmann



Die exquisiten Süßwaren der Manufaktur Besselmann bestehen aus ausgesuchtem Kakao und speziellen Gewürzen. Sie werden je nach Sorte mit feinen Nüssen, Marzipan, besonderen Spirituosen oder exotischen Früchten veredelt. Es entstehen unwiderstehliche Genüsse wie Apfelwein Trüffel, Walnuss-Pistazien Marzipan oder Nougat-Macadamianuss Pralinen - teilweise mit kunstvoller Kuvertüre, die eine farbenfrohe Optik kreiert. Bei allen Schöpfungen der Besselmann Manufaktur kann auf meisterliches Handwerk und hohe Qualität vertraut werden. Seit über zehn Jahren fertigen die Mitarbeiter des international renommierten Konditors Besselmann feine Schokolade und aufregende Gastgeschenke. Der Inhaber war zuvor bereits Chef Patissier in Gourmetrestaurants und arbeitete mit Sternköchen zusammen. Als Gastronomieberater bei Veranstaltungen der königlichen Familie von Bahrain und bei der Fußballweltmeisterschaft in Kapstadt sorgte er unter anderem für hochwertigste Desserts á la carte. Auch heutzutage arrangiert er zusammen mit seinem Event-Team unvergleichliche Geschmackserlebnisse für Veranstaltungen. Auf Anfrage bietet er süße Buffetergänzungen aus Schokolade und mehr für Firmen und Privatpersonen.



Prämierte Kreationen auch online bestellbar



Wer Gastgeschenke durch die Besselmann Manufaktur anfertigen lässt, verschenkt kleine süße Wunderwerke, die beispielsweise die Gäste eines der besten und bedeutendsten Gourmetfestivals Deutschlands schon vierfach genießen konnten. Die Pralinen und Desserts der Manufaktur überzeugten nämlich in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016 beim Mehr Genuss Festival im Robinson Club in Fleesensee.





Unter besselmann-manufaktur.de können das gesamte Angebot der Besselmann Manufaktur eingesehen und Bestellungen getätigt werden. Die köstlichen Präsente haben zumeist eine Lieferzeit von wenigen Tagen, wobei man die Wahl zwischen einer Präsentation in Dosen oder Gläsern und der Verpackung in Kunststoffblistern und bedruckten Schachteln hat. Ein Firmenschriftzug auf der Pralinenschachtel ist dabei ebenso beliebt wie ein individuelles Bild anlässlich beispielsweise einer Hochzeit. Leif Besselmann und sein Team fertigen alle Gastgeschenke persönlich und nach den Maßgaben des Auftraggebers. So ist auch ein Logo direkt auf der Praline oder eine Sonderanfertigung für eine Firmenfeier denkbar.



Onlineshop: www.besselmann-shop.de

Homepage: www.besselmann-manufaktur.de

facebook: http://www.facebook.com/schokolade.pralinen/







Besselmann ist eine Manufaktur für süße Genüsse. Pralinen, Schokolade oder Desserts im süßen Catering sind die absolute Leidenschaft von Leif Besselmann. Er ist Konditormeister seit mehr als 17 Jahren und seit mehr als 10 Jahren selbstständig. Er arbeitete mit verschiedensten Sterneköchen zusammen und präsentiert seine Leidenschaft den genussvollen Gaumen.



Besselmann

Posthalterring 20, 85599 Parsdorf

