"Der Winter wird eine gigantische Katastrophe!"

(ots) - Seit Tagen liegt Aleppo unter heftigem

Beschuss. Als Reaktion darauf, haben die SOS-Kinderdörfer ihre

Nothilfe in Aleppo vorläufig ausgesetzt und 15 Mitarbeiter evakuiert.

SOS-Mitarbeiterin Sarah Eldon über eine extrem schwere Entscheidung

und die Lage der Menschen vor Ort.



Wie gefährlich ist die Situation in der Stadt im Moment?



Es ist extrem gefährlich, sich in Aleppo aufzuhalten: Die Menschen

leben zwischen den Fronten unter Lebensgefahr in der Stadt.



Wie schwer fällt eine solche Entscheidung?



Extrem schwer. Bisher haben wir in Aleppo mehr als 25.000 Kinder

und Erwachsene mit Nahrung, Trinkwasser und Kleidung versorgt. Diese

Menschen vorübergehend nicht unterstützen zu können, ist furchtbar.

Wir werden schnellstmöglich zurückkehren!



Einige Helfer sind trotzdem in Aleppo geblieben. Warum?



Einer ist geblieben, um seine kranke Mutter zu pflegen, die nicht

weg konnte. Andere wiederum, weil sie ihre Familien und Häuser nicht

zurücklassen wollten. Und eigentlich alle hatten einen Grund

gemeinsam: Die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer sind alle Syrer.

Sie kommen aus Aleppo, sie haben dort Kontakte, ihre Familie. Aber

natürlich haben auch sie Angst, was als nächstes passieren wird.



Wie geht es diesen Helfern jetzt?



Wir stehen in ständiger Verbindung mit denen, die in Aleppo

geblieben sind. Derzeit geht es ihnen den Umständen entsprechend gut.



Haben die Menschen in Aleppo denn noch Essen?



In den meisten Gebieten von Aleppo und der Nachbarschaft gibt es

noch Nahrung, aber die Preise für Nahrungsmittel und grundlegende

Gebrauchsgüter sind inzwischen in astronomische Höhen gestiegen.

Brot, Zucker, eigentlich alle Grundnahrungsmittel sind rationiert,

die Leute stehen stundenlang an, um etwas zu bekommen.



Was erwartet die Menschen im Winter?





Der Winter wird eine gigantische Katastrophe! Viele Häuser sind

zerstört, es gibt nicht genug Essen, warme Kleidung, Trinkwasser. Die

Wände der meisten Häuser sind von Geschossen durchlöchert, die

Fenster kaputt - ohne Dämmmaterial wird es für die Menschen praktisch

unmöglich, ihre Häuser warm zu halten. Elektrizität ist selten und

Gas für Heizung ist schwer zu finden und außergewöhnlich teuer. Schon

jetzt fallen die Temperaturen nachts auf unter null Grad. Wir wollen

wenigstens 4000 Familien mit Matratzen, Decken und warmer Kleidung

beliefern. Aber derzeit können wir leider nicht verlässlich planen.







