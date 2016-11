Wer schon bei Raumtemperatur fröstelt: Eisenmangel kann die Ursache sein

(ots) - Der Kollege sitzt entspannt in sommerlicher

Kleidung am Schreibtisch, während man selbst trotz dickem

Wollpullover vor sich hin zittert und von einer Wärmflasche träumt.

Typisch Frostbeule! Aber warum frieren manche Menschen eigentlich

schneller als andere?



Coole Schwestern: Frauen ist eher kalt



Auf niedrige Temperaturen reagiert jeder Mensch individuell, aber:

Frauen frieren in der Regel früher als Männer. Während er die

Temperatur als angenehm empfindet, zittert sie bereits. Der

Unterschied zwischen gefühlter 'Frier-Temperatur' von Mann und Frau

kann dabei bis zu 5 Grad betragen. Das ist einfach zu erklären:

Frauen haben ein dünneres Unterhautfettgewebe sowie weniger

Muskelmasse und verlieren daher eher an Körperwärme als Männer.



Häufiges Frieren - Eisenmangel nicht ausgeschlossen



Wenn es Frauen aber auffällig schnell kalt ist, oder sie häufiger

frösteln als ihr Umfeld, sollten sie dem auf den Grund gehen. Denn

eine verstärkte Kälteempfindlichkeit kann auch Symptom einer

Erkrankung, zum Beispiel einer Unterfunktion der Schilddrüse oder

eines Eisenmangels sein. Andere typische Anzeichen für zu wenig Eisen

sind auch häufige Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit,

Konzentrationsprobleme, blasse Haut und Haarausfall.



Eisenstatus beim Arzt überprüfen lassen



Bei verstärkter Kälteempfindlichkeit und häufigem Frieren sollte

der Eisenstatus vom Arzt überprüft werden. Besteht ein Eisenmangel,

kann der Arzt ein geeignetes Präparat empfehlen. Informationen auch

unter: www.eisenmangel.de







