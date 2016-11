BestSellum Fliesenlack: Lösemittelfreie Fliesenlacke bei BestSellum

Come an see the latest creation: BestSellum stellt neue Generation von Fliesenlacken vor.



Für Ihre Küchen- oder Badfliesenrenovierung können Sie aus 100 Farbtönen in matt, seidenglänzend und hochglänzend auswählen.



(firmenpresse) - Herbstzeit ist Renovierungszeit: wenn die Tage dunkler werden und der Regen draußen prasselt, ist es die richtige Zeit, sein Zuhause zu verschönern. Verpassen Sie Ihren Fliesen in Küche und Bad eine Verjüngungskur und erfreuen Sie sich an frischen neuen Farben. Ab Mitte November bietet BestSellum Fliesenlack auch lösemittelfrei an. Geschäftsführer Klaus Koerdt freut sich, "dass nach zwei Jahren intensiver Entwicklung nun ein Produkt entstanden ist, mit dem Fliesen in Küche und Bad auf einfachste und angenehmste Art renoviert werden können." Der wasserbasierte und daher fast geruchsneutrale Lack ist ebenfalls in der gesamten Farbpalette von über 100 Farben und drei Glanzgraden erhältlich, d.h. bei über 300 Optionen haben die Kunden zwar die Qual der Wahl, können aber dafür ihre individuellen Farbvorstellungen perfekt realisieren.



BestSellum vertreibt im eigenen onlineShop hochwertige Farben und Lacksysteme für die Bereiche "Boote" und "Bauen und Wohnen". Angebotene Produktgruppen sind: Bootslacke, Fliesenlacke, Badewannenlacke und Küchenmöbellacke







Kommentare zur Pressemitteilung