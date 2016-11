Schon ab 1,1 Promille droht jetzt der "Idiotentest"

Neuer Grenzwert Alkohol-MPU?

(firmenpresse) - Wer unter Alkoholeinfluss fährt, gefährdet sich und andere. Trotzdem drohte bisher erst ab

einem Blutalkoholwert von 1,6 Promille die medizinisch-psychologische Untersuchung - der "Idiotentest". Manche Behörden greifen nun aber viel härter durch.



Wie man allgemein weiß, waren Führerscheinstellen bisher gehalten, vor Neuerteilung einer Fahrerlaubnis eine MPU anzuordnen, wenn der Promillewert bei einer Alkoholfahrt 1,6 Promille oder mehr betrug.



Bei geringeren Werten mussten zusätzliche Tatsachen den Verdacht, es läge ein Alkoholmissbrauch vor, erhärten- beispielsweise entsprechende Voreintragungen.

Jetzt schon ab 1,1 Promille MPU?



Am 15.01.2014 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg hier in Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung unter dem Aktenzeichen 10 S 1748/13 entschieden, dass bereits ab einer Alkoholisierung von 1,1 Promille durch Führerscheinstellen die medizinisch-psychologische Untersuchung verlangt werden könne.



Nach meiner Kenntnis wird dies in Baden Württemberg bereits konsequent in die Praxis umgesetzt- auch in Bayern hat man sich für diese Rechtsprechung erwärmt.

Irgendeine Übergangsregelung scheidet aus- wer mehr als 1,1 Promille auswies und erwischt wurde, hat (zumindest in Baden Württemberg) zwingend ein positives Gutachten beizubringen, bevor er wieder am Straßenverkehr teilnimmt



Missbrauch von Alkohol



Begründet wird dies von der Rechtsprechung wie folgt:

Wer mit 1,1 Promille oder mehr erwischt wird,hat nicht zwischen erheblichen Alkoholkonsum (der die Fahreignung ausschließt) und dem Führen eines Kraftfahrzeugs getrennt.

Hierin kann der Missbrauch vonAlkoholgesehen werden.

Um diesbezügliche Zweifel auszuräumen, ist zwingend ein positives MPU-Gutachten vorzulegen.



Die Folgen der "durch die Hintertür" eingeführten neuen Praxis mag sich ein jeder selbst überlegen - und besser dreimal nachdenken, ob er sich unter Alkoholeinfluss noch ans Steuer setzt.





Bei zu vielen Alkohol droht die MPU (medinzinisch psychologische Untersuchung). Ohne eine entsprechende Vorbereitung wird es schwer diesen Test zu bestehen. Eine gute und fundierte Vorbereitung gibt es bei der MPU Akademie und deren 33 Zweigstellen.



Die Büros der Akademie finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie deren ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63263 Neu-Isenburg, Siemsnstraße 5 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

74078 Heilbronn, Kehrhüttenstraße 55 - MPU Vorbereitung Heilbronn

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach

87700 Memmingen, Münchner Straße 42 - MPU Vorbereitung Memmingen

91126 Schwabach, Bogenstraße 2 - MPU Vorbereitung Nürnberg











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mpuakademie.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die MPU Akademie in Augsburg, inkl. aller Standorte in Deutschland, bietet eine fundierte und professionelle MPU Vorbereitung an. Zudem kann man sich in der Akademie zum MPU Vorbereiter/MPU Berater ausbilden lassen.



Die derzeit 33 Büros der Akademie finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie deren ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63263 Neu-Isenburg, Siemsnstraße 5 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

74078 Heilbronn, Kehrhüttenstraße 55 - MPU Vorbereitung Heilbronn

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach

87700 Memmingen, Münchner Straße 42 - MPU Vorbereitung Memmingen

91126 Schwabach, Bogenstraße 2 - MPU Vorbereitung Nürnberg



Dies ist eine Pressemitteilung von

MPU Akademie

Leseranfragen:

Klausenberg 16, 86199 Augsburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.11.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426188

Anzahl Zeichen: 5060

Kontakt-Informationen:

Firma: MPU Akademie

Ansprechpartner: Werner Maurus

Stadt: Augsburg

Telefon: 0821 99872069



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.