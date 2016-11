Edel-Wundertüten - Persönlichkeitsentwicklung durch Inspiration

(firmenpresse) - Jeder Mensch ist einzigartig und verfügt über Fähigkeiten, die gestärkt und ausgebaut werden können. Die Dipl.-Betriebswirtin, Sabine Göbel, entwirft neben ihrer Arbeit als Coach Notizbücher, die unter anderem in Edel-Wundertüten zu finden sind. Sie sind für all die Menschen gedacht, die ihre Balance im Leben finden, ihre Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben und Spaß haben möchten.

Die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit fällt vielen Menschen schwer. Doch gibt es einfache Mittel, diese weiter zu entwickeln und Stärken und Fähigkeiten zu fördern. So ist es möglich, die eigene Balance mit allen Sinnen zu entdecken und den Weg für positive Gedanken freizumachen.

Die Dipl.-Betriebswirtin, Sabine Göbel weiß aus der Praxis, dass Inspirationen in der Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle spielen. So entstand die Idee, nicht nur Notizbuch-Cover mit goldenen Lettern, aufwändig geprägt, Mandala-Symbolen etc. zu kreieren, sondern ebenfalls Bücher mit motivierenden Textzeilen. Diese unterstützen, die Gedanken auf die eigenen Stärken und Bedürfnisse auszurichten, auch einmal quer zu denken und jeden Tag etwas zu finden, worauf man sich von Herzen freut.

Edel-Wundertüten umfassen das jeweilige hochwertige Notizbuch mit einer Anleitung für ein Danke- und Erfolgstagebuch. Jeder, der eine Edel-Wundertüte in den Händen hält, findet darin ebenso Motivationssprüche mit passenden Motiven und eine individuell gestaltete Grußkarte. Für die gute Laune gibt es kleine Überraschungen wie Luftballons, Luftschlangen etc. sowie ein goldenes Glücklos.

Diese Edel-Wundertüten sind von My-Life-24 konzipiert und designed. Jede Wundertüte ist ein Unikat und besteht aus einer hochwertigen Geschenktasche und einer schönen Versandbox.

Eine Überraschungstüte voller Spaß und Inspiration - für sich selbst oder als wertvolles Geschenk.





