Black Friday bei Alza.de - eine Woche voller Angebote

(firmenpresse) - Alza.de erobert den deutschen Markt im Sturm. Mit einer ganzen Woche voller Angebote und Rabatten von bis zu 80 % wird Black Friday bei Alza zum Shoppingfest.

Alza bietet Black Friday Angebote vom 18.11.2016 bis zum 27.11.2016 an.

Black Friday hat in den USA eine sehr lange Tradition. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft werden an diesen beiden Tagen besondere Schnäppchen angeboten. Auch in Deutschland hat dieser Trend vor einigen Jahren Einzug erhalten. Tausende Menschen stehen bereits nachts am Black Friday vor den Geschäften, um eines der besonders günstigen Angebote zu ergattern. Leider kommt es dabei auch jedes Jahr zu Verletzten.

Den Stress kann man sich sparen. Denn Alza.de feiert das Ereignis im Onlineshop und bietet gleich eine ganze Woche lang Schnäppchen an. Vom 18.11 bis zum 27.11. werden viele Artikel deutlich reduziert erhältlich sein. "Um unseren Kunden mehr Ruhe bei der Auswahl von Weihnachtsgeschenken zu bieten, freuen wir uns sehr, eine ganze Woche lang Black Friday Schnäppchen anbieten zu können.", so Jan Melicherik, Manager der Kundenbetreuung. "Die Angebote werden in 3 Phasen erhältlich sein und jede dieser Phasen enthält etwa 200 Artikel. So können Sie Ihre Weihnachteinkäufe bequem von zu Hause aus erledigen." Von Haushaltsgeräten, über Computer, Gaming, Mobiltelefone, Home Entertainment und Parfüm, Alza.de bietet alles, was man sich zu Weihnachten nur wünschen kann.

Alza.de wird in der Black Friday Woche etwa 600 Artikel aus dem gesamten Sortiment zu Sonderpreisen anbieten, inklusive Digital Kameras, Haushaltselektronik, Haushaltsgeräte, Fernseher, Drucker und Scanner, PC Komponenten, Spielekonsolen und Spiele, Mobiltelefone, Computerzubehör, Tablets, Trendartikel und Accessoires. Die Angebote werden in 3 Wellen online gestellt und die aktuellen Preise werden um bis zu sagenhafte 80 % reduziert sein. Welche Artikel in welcher Welle im Angebot sein werden und zu welchen Preisen ist noch nicht bekannt, aber es lohnt sich auf jeden Fall jeden Tag rein zu schauen.

Hier stellen wir Ihnen eine Auswahl der zu erwartenden Sonderangebote zur Black Friday Woche bei Alza.de vor:

- Xbox One mit Kinect Sensor und 2 Spielen

www.alza.de/microsoft-xbox-one-with-kinect-sensor-2-games-d4517275.htm?o=1

- Intel Core i5.6600K

www.alza.de/intel-core-i5-6600k-d2905012.htm?o=1

- iPhone 6s 16GB, Gold

www.alza.de/iphone-6s?dq=3026852&o=1

- Samsung Galaxy J5 (2016)

www.alza.de/kod/SAMO0141a;SAMO0141b;SAMO0141c

Weitere Highlights:

- Apple Watch 38mm Edelstahl Cosmic Black

- Philips elektronischer Trockenrasierapparat S5100/06

- Sony HT-RT3 5.1 Heimkino Soundsystem mit Bluetooth

- Saeco Incanto Super-Automatic Espresso Maschine HD8911/09

- Krups Nespresso Inissia XN100110 Kaffeemaschine für Kapselsysteme

- Singer Talent SMC 3321 Nähmaschine

- Black & Decker EPC 12 CABK Bohrmaschine / Akkuschrauber

- Phillips Entsafter Avance Collection Masticating Juicer HR1880/01

In der Black Friday Woche bei Alza.de, vom 18.11 bis zum 27.11., kommen Schnäppchenjäger definitiv auf Ihre Kosten. Es ist für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei und Sie können bis zu 80 % sparen. Es lohnt sich.





