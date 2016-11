Family Hotel Posta**** - Der perfekte Familienurlaub Südtirol

Ein Paradies für Kinder – Das Family Hotel

(firmenpresse) - Wir kennen das: Sie als Eltern haben den Anspruch, den Urlaub so schön wie möglich für Ihre Kids zu gestalten, am besten mit viel Natur und so, dass Sie auch mal eine ruhige Minute für sich haben. All das haben wir in unserem Konzept vereint – Dolomites Kids‘ Paradise. Die absolut traumhafte Nähe zu den Dolomiten garantiert Ihnen und den Kids schöne Zeit an der alpin frischen Luft, wo sie außerdem viel unternehmen können. Skiguiding, Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhwandern, Rodeln, Eislaufen und und und. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und durch unseren Betreuungsservice mit intensiv geschulten Mitarbeitern, können Sie Ihre Kinder auch mal für ein paar Stunden aus den Augen lassen.



Der Wellnessurlaub im Hotel Gröden



Diesen Urlaub in unserem Familienhotel Dolomiten werden Sie garantiert im Gedächtnis behalten, da wir nicht nur Ihren Kindern eine schöne Zeit bereiten, sondern auch Ihre Entspannung im Fokus haben. Die liebevoll angelegte Garten- und Parkanlage des Hotels in St. Christina lädt zu kleinen Spaziergängen ein, die Sie nach einer intensiven Saunaeinheit sicherlich begrüßen. Natürlich haben wir auch verschiedene Fitnessgeräte in unserem kleinen Gym für Sie bereitgestellt, sodass Sie sich auch bei schlechtem Wetter körperlich ertüchtigen können. Ein Beautycenter, in dem Sie diverse Anwendungen genießen können, sowie Schwimmbecken komplettieren das Entspannungsangebot.



Schlemmen ohne schlechtes Gewissen – Ihr Hotel St. Christina



Damit Sie sich im Urlaub gut gestärkt fühlen und vital in den Tag starten können, gibt sich unser Küchenteam immer die größte Mühe, Ihnen leichte und geschmackvolle Kost aus der Südtiroler Küche zu zaubern. Sie haben bei jeder Mahlzeit die Qual der Wahl für welches Menü Sie sich entscheiden sollen. Ob Buffet, Kinderbuffet, traditionell, leicht, Kindermenü oder vegetarische Alternative: für jeden ist etwas dabei. Eine kleine Erfrischung oder das gemütliche Ausklingen eines langen Tages können Sie in der Hotellounge des Gröden Hotel wahrnehmen.





