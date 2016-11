Parc Hotel Du Lac – Ihr Hotel im Trentino

Das Wellnesshotel Trentino der Extraklasse

(firmenpresse) - Ausspannen und loslassen zu können bedeutet nicht nur eine Packung im Beautycenter zu bekommen, sondern das Gesamtpaket muss stimmen. Dass dies bei uns der Fall ist, können Sie am Ausblick über den facettenreichen Levicosee sehen. Umgeben von idyllischer Natur und dem prägenden Levicosee mitten im Valsugana können sich unsere Gäste eine tiefenenstpannende Auszeit vom Alltag nehmen. „Unser“ Lago gehört von Anbeginn des Hotel in Levico Terme zum Haus dazu und ist nicht mehr wegzudenken. Durch ihn herrschen bei uns angenehm milde Temperaturen, sodass sich Angler, Badende und Spaziergänger stets an ihm erfreuen können.



Die Wellnessoase in Ihrem Trentino Urlaub



Das Hotel Levico kann sich sowohl von außen als auch von innen absolut sehen lassen, da es einen hochwertigen Wellnessbereich besitzt, in den Sie sich nach Bedarf zurückziehen können. Umweltbewusst renoviert bereitet er nicht nur seinen Anwendern eine Freude, sondern schont zugleich Ressourcen und Umwelt. Erleben Sie Entspannung in diversen Saunen, dem Türkischen Dampfbad, den Erlebnisduschen oder dem Kaiserbad. Sie können sich natürlich auch im Relaxbereich mit einem guten Buch oder Ähnlichem einfach ausruhen und den Kopf freibekommen.



Im Trentino Hotel dem natürlichen Rhythmus folgen



Gestalten Sie Ihren Aufenthalt bei uns in Levico ganz so, wie es Ihnen beliebt, damit Sie am Ende die Entspannung finden, die Sie gesucht haben. Am Seeufer ausruhen, eine kleine Wandertour mit Picknick durch die Valsugana in Angriff nehmen oder sich im Wellnessbereich verwöhnen lassen – es wird ein Urlaub nach Ihrem Geschmack. Damit ein Tag der Entspannung auch ein gebührendes Ende nimmt, können Sie sich zwischen sechs verschiedenen Zimmertypen entscheiden: die Wellness Suite „Du Lac“, die Family Junior Suite „Du Lac“, das Dolomia „Du Lac“, das De Luxe „Du Lac“, die Junior Suite „Al Lago“ und die Superior „Al Lago“.



Für weitere Informationen besuchen Sie uns hier: http://www.trentinowellnesshotel.it/de/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.trentinowellnesshotel.it/de/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Parc Hotel Du Lac

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 09:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1426197

Anzahl Zeichen: 2089

Kontakt-Informationen:

Firma: Parc Hotel Du Lac



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung