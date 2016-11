Eine Kehrmaschine rüstet sich für den Winter

Metzingen, 18. November 2016 – Wer im Winter weitläufige Flächen wie Schulhöfe, Parkplätze oder Sportanlagen in Schuss halten muss, hat einiges zu tun. Denn mit Besen und Schneeschaufel kommt man da nicht weit. Leistungsfähige und flexible Maschinen müssen her. So wie die handgeführte Kehrmaschine ERCO EKM-1040HOPRO aus dem Hause ECHO Motorgeräte. Mit Schneeschild, Winterkehrbürste und Schneeketten wird die Kehrmaschine bereit für den Winter gemacht.

ECHO Motorgeräte

(firmenpresse) - Hausmeister, Arealpfleger und Kommunen wissen, was mit dem Schnee auf sie zukommt. Öffentliche Anlagen müssen auch im Winter immer geräumt und sicher begehbar sein. Bevor aber Splitt und Sand für einen rutschfesten Weg gestreut werden können, muss erst der Schnee weg. Das ist bei großen Arealen leichter gesagt als getan – hier müssen echte Profigeräte ans Werk. Für Einsätze wie diese hat ECHO Motorgeräte eine Kehrmaschine entwickelt, die dank ihres vielfältigen Zubehörs das ganze Jahr über einsatzbereit ist.



Damit die ERCO EKM-1040HOPRO auch bei Kälte, Schnee und Eis ein zuverlässiger Partner ist, muss sie zuerst bereit für den Winter gemacht werden. Mit einem Blick in das Repertoire der Kehrmaschine stellt man fest, dass genügend Auswahl vorhanden ist. Für einen sicheren Stand bei der Arbeit sorgen die Schneeketten: Sie erhöhen den Vortrieb auf verschneiten oder vereisten Flächen. Die spezielle Winterkehrbürste fegt mit vierzig Zentimetern Durchmesser und hundert Zentimetern Kehrbreite sogar festgetretenen Schnee mühelos beiseite. Und sollen Gehwege und Hofeinfahrten von der weißen Pracht befreit werden, greift man einfach zum Schneeschild: Der gesammelte Schnee kann an einem Ort zusammengetragen werden. So ausgerüstet kann der Winter kommen.



Die Marke ERCO steht für ausgesuchte Lösungen bei der professionellen Flächenreinigung. Kein Wunder also, dass nicht nur das Winterzubehör der Kehrmaschine überzeugt. Der leistungsstarke Honda GXV 160 Premium-Motor bringt die Extra-Kraft für die harte Arbeit auf. Um diese so angenehm wie möglich zu gestalten, sind die Komfortfunktionen da. So lässt sich beispielsweise die Bürstengeschwindigkeit in fünf verschiedenen Stufen einstellen und das Getriebe unterstützt den Anwender mit drei Vorwärts- und einem Rückwärtsgang in unebenem Gelände – von Frühling bis Winter.



Technische Daten



ERCO EKM-1040HOPRO



2,0 kW Leistung bei 3.000 1/min | 92 kg Gewicht | 100 cm max. Kehrbreite | 40 cm



Bürstendurchmesser | 360° Wendefreilauf | Honda GXV 160 | Fahrantrieb mit Rückwärtsgang | 5-stufige Bürstengeschwindigkeit | 2.998,00 € UVP (inkl. MwSt.)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.echo-motorgeraete.de/presse/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ECHO Motorgeräte



ECHO Motorgeräte vertreibt über mehr als 1.000 Fachhändler seit mehr als 30 Jahren qualitativ hochwertige und robuste Motorgeräte für die Rasen-, Garten-, Landschafts- und Arealpflege an ambitionierte Gartenliebhaber und Profianwender.

Besitzer großer Gärten und Grundstücke, Hausmeister oder Hausmeisterdienste,

Reinigungsdienstleister, Platzwarte, kleine Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer, Land- und Forstwirte oder Handwerker – sie alle finden sich im umfangreichen Produktprogramm von ECHO Motorgeräte wieder.



www.echo-motorgeraete.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

ECHO Motorgeräte GmbH

Leseranfragen:

Sandra Lohrmann

Telefon 0711/340174-16

sandra.lohrmann(at)mindrevolution.com

mindrevolution, Theodor-Heuss-Str. 23, 70174 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:

Sandra Lohrmann

Telefon 0711/340174-16

sandra.lohrmann(at)mindrevolution.com

mindrevolution, Theodor-Heuss-Str. 23, 70174 Stuttgart

Datum: 18.11.2016 - 11:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1426305

Anzahl Zeichen: 2641

Kontakt-Informationen:

Firma: ECHO Motorgeräte GmbH

Ansprechpartner: Sandra Lohrmann

Stadt: Metzingen

Telefon: 0711/340174-16



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung