Früherkennung von Gehirnerschütterungen im Sport

(ots) - Initiative "Schütz Deinen Kopf!" zeigt Lehrfilme und

sucht Tester für Früherkennungs-App



Mit dem Kopf voran prallt der Eishockeyspieler gegen die Bande. Er

rappelt sich mühsam hoch, wirkt benommen - und zeigt dennoch dem

Mannschaftsarzt den erhobenen Daumen. Wie in den neuen Lehrfilmen der

Initiative "Schütz Deinen Kopf!" geht es in vielen Trainings und

Turnieren zu - daher bleiben viele Gehirnerschütterungen unerkannt.

Die Verletzten werden nicht geschont, ihr Risiko für weitere Unfälle

und neurologische Langzeitschäden steigt enorm. Aufklärung tut also

Not!



Prozesse im Gehirn verstehen dank Lehrfilmen



Drei Filme verdeutlichen, welche Prozesse nach dem Aufprall im

Gehirn ablaufen. Je nachdem, wo die Gehirnmasse gegen den Knochen

stößt, entstehen Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder

eine Verengung des Sichtfelds. Wer trotzdem weiterspielt, wird

unkoordiniert und neigt zu Fehlentscheidungen. Schlimmer noch: Das

Risiko für weitere Stürze oder Zusammenstöße steigt. Um möglichst

viele Menschen zu erreichen, wurden Filme für verschiedene Alters-

und Zielgruppen gedreht: Einer richtet sich an Grundschüler, einer an

Jugendliche und Erwachsene, der dritte an Trainer und Pädagogen.



Testphase für Früherkennungs-App gestartet



Zur Früherkennung von Gehirnerschütterungen können sich sportlich

Aktive zukünftig die App "GET - Gehirn Erschüttert? TestAPP!"

kostenfrei herunterladen. Sie ist für ein Zweierteam gedacht - etwa

Spieler und Trainer oder Spieler und Mannschaftsarzt - und kann

direkt nach dem Zusammenprall oder Sturz zum Einsatz kommen. Am

Spielfeldrand soll der Spieler binnen vier Minuten Fragen zu

Symptomen beantworten, seinen Gleichgewichtssinn unter Beweis

stellen, einen Reaktionstest durchführen und seine Augenfunktion

testen. Meldet die App anschließend "Gefahr einer



Gehirnerschütterung", sollte der Sportler zum Arzt - auf keinen Fall

ins Spiel oder Training zurück.



Die Testphase der App wurde gestern gestartet. Mitte Dezember soll

sie dann in allen App-Stores kostenlos zur Verfügung stehen. Die ZNS

- Hannelore Kohl Stiftung sucht noch sportlich Aktive, die bereit

sind, die App auf ihrem Smartphone oder Tablet zu testen.



Unterstützt wird die Initiative von Dagmar Freitag, Vorsitzende

des Sportausschusses im Bundestag: "Gehirnerschütterungen im Sport

dürfen keineswegs als Lappalie abgetan, sondern müssen ernstgenommen

werden. Dazu ist es zunächst unabdingbar, dass die Symptome erkannt

und richtig gedeutet werden."



Bei der Initiative "Schütz Deinen Kopf! Gehirnerschütterungen im

Sport" arbeitet die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung mit namhaften

Organisationen, Medizinern und Sportverbänden zusammen, um Sportler

und ihre Familien, Trainer, Pädagogen und Ärzte für das Thema

"Gehirnerschütterung und mögliche Folgen" zu sensibilisieren.







Medienkontakt:



ZNS - Hannelore Kohl Stiftung

Initiative "Schütz Deinen Kopf!"

Helga Lüngen

Rochusstraße 24, 53123 Bonn

Tel.: 0228 97845-0

E-Mail: presse(at)hannelore-kohl-stiftung.de



www.schuetzdeinenkopf.de



Original-Content von: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZNS - Hannelore Kohl Stiftung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1426316

Anzahl Zeichen: 3590

Kontakt-Informationen:

Firma: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung