Neuer Web-Auftritt für Klumpp GmbH - Rot Grün Blau Werbeagentur macht"s responsive

Für den mittelständischen Automobilzulieferer Klumpp erstellte die Pforzheimer Werbeagentur ROT GRÜN BLAU eine komplett neue Webseite, die mit ordentlichem Augenzwinkern um potentielle Mitarbeiter und Kunden wirbt.

Homepage der Klumpp GmbH, realisiert von ROT GRÜN BLAU aus Pforzheim

(firmenpresse) - Webdesign für den Mittelstand - die Experten der Werbeagentur ROT GRÜN BLAU in Pforzheim fühlen sich im technischen Umfeld wohl. Dass die Umsetzung für einen Drehteilhersteller keineswegs technisch oder gar langweilig aussehen muss, das beweist das rund zehnköpfige Team mit dem komplett renovierten Webauftritt für die Klumpp GmbH in Bretten und Pößneck ( www.klumpp-gmbh.de).

Mit frischen Farben und originellen Bannern zum Mitarbeiter-Recruiting bleibt die Seite nachhaltig im Gedächtnis, und das auf jedem Endgerät. Bewusst responsive programmiert, passt sie sich der jeweiligen Displaygröße an und macht auf jedem Gerät eine gute Figur. "ROT GRÜN BLAU ist schon seit Jahren für all unsere Werbemaßnahmen zuständig, und auf die originellen Ideen rund um unser Marketing ist Verlass. Hier liefert die Werbeagentur aus Pforzheim echt ab" - so Nils Fuchs, Geschäftsführer der Automatendreherei Klumpp. "Es gefällt uns, dass die Jungs und Mädels aus Pforzheim ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge haben, quer denken und gerne eingefahrene Wege verlassen".

Die Pflege der Neuigkeiten ist oftmals der Knackpunkt eines Firmenwebauftritts. Hier war der Anspruch von ROT GRÜN BLAU, ein einfach zu bedienendes Interface zu programmieren. "Letztlich ist das Schreiben von Neuigkeiten und das Einstellen meist eine Tätigkeit, die schnell gehen muss im Unternehmen. Und da uns die Standardlösungen aus dem Baukasten herkömmlicher CMS-Systeme nicht gefallen, haben wir für Klumpp eine eigene Komponente programmiert, die nicht nur die Texte automatisch formatiert, sondern auch Bilder jeglichen Formats und Größe verarbeitet und natürlich nach Datum sortiert", so Jörg Rieger, Inhaber der Pforzheimer Werbeagentur ( www.rot-gruen-blau.com). Auch die Firmenhistorie ist als eigenständiges Web-Modul programmiert worden und kann mit Videos, Bildern und Texten umgehen und formatiert sich im Hintergrund von Zauberhand. Klar, dass die notwendige Wartung der Webseite ebenfalls von der Werbeagentur übernommen wird. "Sowie eine Webseite einen Login hat, ist sie automatisch das Ziel von Hackern, das ist leider eine traurige Tatsache. Damit unsere Kunden optimal geschützt sind, kümmern wir uns immer um die passenden Sicherheitsupdates", so Rieger weiter.

Insgesamt hat man mit dem neuen Webauftritt einiges bewegt - technisch auf der Höhe der Zeit und mit aktuellen Frameworks zukunftssicher. Ganz wie die Drehteile, die von Klumpp millionenfach in alle Welt geliefert werden.





ROT GRÜN BLAU ist ein innovatives Medien-Unternehmen aus Pforzheim, das Marketing- und Kreativdienstleistungen für den Mittelstand bietet. Starke Webkonzepte, Imagewerbung und Werbemittel aller Art sind die Spezialität des Unternehmens. Mit seinen Presseservices und PR-Angeboten informiert ROT GRÜN BLAU regelmäßig mit spannenden Artikeln, Reportagen und Workshops aus den verschiedensten Themengebieten. Das Themenspektrum umfasst Neuigkeiten aus der Welt der IT, neue Medien und Sport/Medizin, Kunst.

