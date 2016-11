Westart live - die Kultursendung im WDR Fernsehen

(ots) -

WDR Fernsehen, Montag, 21. November 2016, 22.40 - 0.00 Uhr

(Wiederholung: Sonntag, 27. November 2016, 8.30 - 9.50 Uhr)



Westart live - die Kultursendung im WDR Fernsehen



Moderation: Thomas Hermanns



Sie ist so kostbar und doch so vergänglich: Am 21. November dreht

sich alles um die Zeit. Schauspieler Walter Sittler erinnert bei

Westart live an die große Zeit von Dieter Hildebrandt und die Autorin

Greta Taubert erzählt von ihrer Suche nach Zeitmillionären. Außerdem

u.a. mit dabei: der Schauspieler Michael Kessler, die Poetry

Slammerin Henrike Klehr, der Künstler Gereon Krebber und das

Musiker-Duo "Hundreds".



Walter Sittler: Hommage an Dieter Hildebrandt



Er spielte den Chefarzt "Dr. Schmidt" und ermittelt als Kommissar

Robert Anders auf der schwedischen Insel Gotland: Walter Sittler

zählt zu den beliebtesten Schauspielern im deutschen Fernsehen. Neben

seinem Beruf engagiert er sich auch sozial und politisch. Und genau

das verbindet ihn mit einem ganz Großen seiner Zeit: dem

Kabarettisten Dieter Hildebrandt, der am 20. November 2013 starb. Der

Stuttgarter Schauspieler sprach das Hörbuch zu Hildebrandts Buch

"Letzte Zugabe" ein und tourt mit dem gleichnamigen Bühnenprogramm

erfolgreich durch Deutschland.



Michael Kessler: Ein Meister der Verwandlung



Er kann Frank Plasberg genauso wie Gregor Gysi, Florian Silbereisen

oder Michaela Schaffrath: Michael Kessler ist ein Meister der

Persiflage. Nach dem Besuch der Schauspielschule in Bochum spielte er

viele Jahre Theater, bevor er Anfang der 90er Jahre als

Nachwuchsproll Klausi in "Manta Manta" bekannt wurde und später mit

"Switch" sein komödiantisches Talent unter Beweis stellte. Bis heute

ist er der Improvisation treu geblieben. In seinen Sendungen führt er

ungestellte Gespräche mit Passanten, trifft auf Prominente, hält



ihnen wie in der ZDF-Reihe "Kessler ist ..." den Spiegel vor, indem

er sich in sie verwandelt. Im Westart-Studio heißt es dieses Mal:

"Kessler ist... Kessler".



Greta Taubert: Auf der Suche nach der Zeit



Zeitmillionärin - was für ein Wort! Wer träumt nicht davon, einmal zu

sagen: Jetzt reicht's! Weniger Arbeit, weniger Stress, stattdessen

mehr Leben, mehr Zeit, Zufriedenheit und Glück. Greta Taubert war das

Träumen nicht genug. Die Journalistin klinkte sich für ein Jahr aus

ihrem Job aus und machte nur das, worauf sie Lust hatte. Zeit statt

Geld, so ihr Motto. Ihren Selbstversuch hat sie in ihrem Buch "Im

Club der Zeitmillionäre" beschrieben. Was sie bei ihrer "Suche nach

einem anderen Reichtum" gelernt hat und wie wichtig Zeit wirklich

ist, erzählt die Autorin bei Westart live.



Kunst in 60 Minuten: Gereon Krebber



Gereon Krebber greift zu Keramik und Holz, aber auch gerne mal zu

Gelatine und Frischhaltefolie: Der Bildhauer spielt mit

verschiedensten Materialien. 1973 in Oberhausen geboren, lebt und

arbeitet er in Köln. Sein Markenzeichen sind massige und

raumgreifende Installationen. Für Westart live lässt sich der

Künstler, der als Professor an der Kunsthochschule in Düsseldorf

unterrichtet, ein ganz besonderes Mobile einfallen.



Henrike Klehr: Meisterin der rhythmischen Wortsalven



Henrike Klehr ist Poetry-Slammerin und seit Kurzem frischgebackene

NRW-Meisterin. Ihre Texte sind mal witzig, mal ernst und

nachdenklich. So wie "Legohaus", mit dem sie sich im Finale im

Bochumer Schauspielhaus gegen die Konkurrenz durchsetzte. Im

Westart-Studio trägt sie live einen ihrer eindringlichen Texte vor.



Hundreds: musikalische Geschwister



Es klingt nach Düsternis und Melancholie, aber auch nach

Leichtigkeit: Im November erschien das dritte Album des Hamburger

Geschwisterduos Hundreds. Eva und Philipp Milner versinken darin in

ihren Klangwelten. Elektronischer, wuchtiger und dunkler sollte das

neue Album "Wilderness" werden. Das ist ihnen mit ihren

düster-sphärischen Elektro-Pop-Klängen auch gelungen.



