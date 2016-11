Analyst: Apple bleibt Taktgeber der Smartphone-Branche

(ots) - Apple streicht nicht nur den größten Teil des

Gewinns der Smartphone-Branche ein, sondern bleibt auch der Taktgeber

für Innovationen bei mobilen Geräten. Diese Analyse setzt Raimund

Hahn, Chefanalyst für Mobile beim globalen Think Tank Diplomatic

Council (www.diplomatic-council.org) und CEO der auf

Mobilkommunikation spezialisierten Großhandelsgruppe Rhino Inter

Group (www.rhino-inter-group.com) dem häufig geäußerten Vorwurf

entgegen, Apple hätte seine Innovationskraft verloren. Über beide

Kanäle verfügt der deutsche Unternehmer eigenen Angaben zufolge über

direkte Drähte zur weltweiten Zulieferbranche.



Zum Innovationstakt in der Smartphone-Branche erklärt Raimund

Hahn: "Wir erleben auf breiter Front, dass sich Innovation häufig

erst dann auf dem Markt durchsetzen, wenn sie von Apple forciert

werden. Das bedeutet keineswegs, dass Apple diese Features jeweils

selbst erfinden muss. Aber es lässt sich kaum übersehen, dass erst

Apple viele Innovationen als Maßstab für die gesamte Branche setzt."



S8 macht iPhone 7 das Leben schwer



So erwartet der Rhino-CEO, dass Samsungs künftiges Flaggschiff

Galaxy S8 dem Vorbild des iPhone 7 folgend ohne Kopfhörerbuchse, aber

mit Dual-Kamera und dem beim MacBook eingeführten USB-C-Port

aufwarten wird. Eine Vorstellung auf dem Mobile World Congress im

Februar 2017 in Barcelona hält Raimund Hahn indes für

unwahrscheinlich. "Nach dem Akku-Debakel beim Note 7 wird Samsung

hoffentlich beim S8 der Qualität eine höhere Priorität einräumen, als

einem frühzeitigen Lieferdatum. Wenn das Samsung S8 vermutlich im

Laufe des Frühjahrs erscheint, wird es allerdings Apples iPhone 7 das

Leben schwer machen, bis wohl erst im Herbst 2017 das iPhone 10 zum

zehnjährigen Jubiläum herauskommt", meint Raimund Hahn. In dieser

Zeitspanne erwartet der Mobile-Analyst einen zweistelligen



Absatzrückgang beim iPhone.



"iPhone 10" mit Touchbar?



Die Eckdaten des "iPhone 10" sagt er wie folgt voraus: neues

Ganzglas-Design, gebogenes OLED-Display mit integrierter

großflächiger Fingerabdruckerkennung, A12-Chipsatz, induktive

Ladefunktion, mehrtägige Akkukapazität und iOS 12 als Betriebssystem.

Ob eine Touchbar, ähnlich wie beim neuen MacBook Pro, verbaut werde,

sei ungewiss. Er verweist allerdings darauf, dass die

Prozessorarchitektur von Apple grundsätzlich darauf ausgelegt sei,

neben dem Hauptdisplay eine zweite Touch-Anzeige zu betreiben,

vergleichbar mit dem T1-Prozessor der MacBook-Touchbar. "Es geht

nicht darum, das Display einfach zu biegen, sondern dem iPhone

eventuell eine zweite eigenständige Touchbar mitzugeben", präzisiert

Raimund Hahn.



Huawei beeindruckend



Die Ankündigung von Huawei, derzeit Nummer 3 im globalen

Smartphone-Markt, Apple und Samsung binnen weniger Jahre überflügeln

zu wollen, hält der Chefanalyst der "Denkfabrik" Diplomatic Council

für pures Wunschdenken. Die Aufholjagd etwa mit dem neuen Huawei Mate

9 nennt er "beeindruckend, aber aus heutiger Sicht nicht taktgebend."



Intelligente Assistenten sind ein "Muss"



Zwar seien "die technischen Features des Huawei Mate 9

hervorragend, aber es gibt keine erkennbare Strategie für die

Verschmelzung eines Intelligenten Assistenten auf Basis von

Künstlicher Intelligenz (KI) im Backend mit dem mobilen Gerät als

Frondend", bemängelt Raimund Hahn. Samsung ist erst kürzlich unter

dem Namen "Bixby" in die Thematik der Künstlichen Intelligenz

eingestiegen, Google gilt mit Now und Assistant nach Einschätzung des

Rhino-CEO zu Recht als führend auf diesem Gebiet; ebenfalls aktiv

sind Apple mit Siri und Microsoft mit Cortana. "Solange Huawei keine

KI-Strategie vorlegt, ist ein nachhaltiger Erfolg nicht

wahrscheinlich", sagt Raimund Hahn. Die mutmaßliche Verzögerung bei

Samsungs S8 dürfte nach Einschätzung des Mobile-Analysten auch damit

zusammenhängen, dass "Bixby" nicht rechtzeitig bis zum Mobile World

Congress im Februar 2017 präsentabel sein wird. "Bei

Highend-Smartphones wird ein Intelligenter Assistent ab 2017 zum

Muss-Feature werden", sagt Raimund Hahn voraus.



