Viele Kunden lassen sich täglich zum Kaufen verführen - und geben

oft mehr Geld aus als nötig. Den Gründen dafür geht die

"ZDFzeit"-Dokumentation "Achtung, Kundenfalle" am Dienstag, 22.

November 2016, 20.15 Uhr, mit Alltags-Experimenten und neuen

Forschungs-Erkenntnissen nach. Der Film erkundet die Mechanismen der

alltäglichen Verführung. Mit versteckter Kamera deckt "ZDFzeit" die

Tricks der Branche auf und stellt ahnungslose Kunden auf die Probe.



Wie gut die Verkäufer ihre Kunden im Griff haben, belegt die

Statistik: 2015 haben die deutschen Verbraucher mehr Geld für

Konsumgüter ausgegeben als in den 15 Jahren davor. Deutsche

Einzelhändler verzeichneten allein im Vergleich zum Vorjahr ein

Umsatzplus von rund drei Prozent. Warum haben es Supermärkte,

Boutiquen oder Online-Händler derzeit so leicht, ihre Kunden zum

Kaufen zu animieren? Hirnforscher demonstrieren im

Kernspintomografen, dass Kaufentscheidungen vor allem emotional

motiviert sind: Aufs Geldausgeben reagiert das Gehirn mit

Schmerzsignalen, bei Rabatten und Schnäppchen dagegen werden

Belohnungs- und Glückszentren aktiviert.



Sind Kunden demnach leichte Beute für Handel und Industrie? In der

"ZDFzeit"-Doku verraten die Forscher auch, worauf jeder Verbraucher

achten kann, um nicht mehr Geld auszugeben, als er eigentlich wollte.



