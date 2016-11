Grow-Mat - Doppelstabmatten aus Polen sind europaweit beliebt

Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sind Zaunanlagen aus polnischer Herstellung sehr beliebt. Der Grund hierfür ist die außerordentlich gute Qualität der Zäune. Des Weiteren sind diese zugleich sehr günstig im Vergleich zu deutschen Angeboten und meist erhält der Kunde auch noch eine längere Garantie.

Doppelstabmatten 656 von Growmat

(firmenpresse) - Zäune der Spitzenklasse zu fairen Preisen



Polnische Unternehmen erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit in Europa und das ist nicht verwunderlich. Die Qualität der Zaunanlagen ist Spitzenklasse und die Preise dagegen weitaus geringer als die Preise deutscher Unternehmen. Möglich sind die günstigen Preise durch Komplettangebote, die Standard in Polen sind. Die Hersteller beschränken sich nicht ausschließlich auf die Herstellung, sondern liefern und montieren auch. Dadurch fallen Zwischenhändlerkosten weg und diese Ersparnis wird an die Kunden weitergegeben. Ein weiterer Grund für die fairen Preise ist die Produktionsweise. Es wird erst nach Auftragserteilung hergestellt, was in Auftrag gegeben wurde. Auf diese Weise werden unnötige Lagerkosten vermieden und zugleich wird eine Zeitersparnis erzielt, da nicht hergestellt wird, was nicht benötigt wird (keine Serienproduktion).



Polnische Unternehmen zählen zu den schnellsten



Ein weiterer Grund für den europaweiten Erfolg polnischer Unternehmen ist das kompetente Personal. Die Mitarbeiter sind hoch qualifiziert und arbeiten ausschließlich in eingespielten Teams. Diese Teams sind in der Lage Aufträge sehr schnell abzuarbeiten, da es zu keinerlei Missverständnissen unter den Mitarbeitern kommt. Von dieser Tatsache profitieren selbstverständlich die Unternehmen, da mehr Aufträge in derselben Zeit abgearbeitet werden können als beispielsweise bei deutschen Unternehmen. Allerdings profitieren auch die Kunden davon, denn zum einen ermöglichen die Mitarbeiter eine weitere Preissenkung und zum anderen wird eine zügige Abarbeitung des Auftrages geboten. Typisch für polnische Unternehmen ist es nicht von Auftrag zu Auftrag zu wandern, denn es wird stets jedes Projekt ohne Unterbrechung abgearbeitet. Bei dieser Arbeitsweise wird nicht nur Zeit eingespart, sondern auch die Qualität des Arbeitsresultates gesteigert.



Polnische Unternehmensstrukturen haben sich bewährt



Ein seit Jahrzehnten bewährtes Unternehmen im Bereich des Zaunbaus ist das Unternehmen GROWMAT. Das polnische Unternehmen existiert bereits seit 1980 und überzeugt durch Qualität und faire Preise. Zur Produktpalette gehören unter anderem Einfachstabmatten, Doppelstabmatten, komplette Zaunanlagen, Gartentore, der dazugehörige Sichtschutz und Stabmattentore. Da speziell nach Kundenwunsch hergestellt wird, sind Gartentore für Stabmatten eine Selbstverständlichkeit. Eine Spezialität des Unternehmens sind Schmuckzäune und Zäune mit Tief- und Hochbogen. Diese optisch sehr ansprechenden Zäune werden nur von wenigen Unternehmen angeboten, da spezielle Fertigkeiten in puncto Produktion gefragt sind. Aufgrund der jahrelangen Erfahrungen sind sogar Produkte erhältlich, die nach Designvorstellungen des Kunden eigens hergestellt werden. Bei diesem Unternehmen stehen die Wünsche der Kunden stets im Vordergrund und dies ist der Hauptgrund für den Erfolg des polnischen Unternehmens.









Kommentare zur Pressemitteilung