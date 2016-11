Neues von cab: Der SQUIX als Weiterentwicklung des A4+ Etikettendruckers

(PresseBox) - Der deutsche Etikettendrucker-Hersteller cab präsentiert den cab SQUIX als Weiterentwicklung des bewährten A4+. Der vor allem benutzerfreundliche Industriedrucker ist seit November 2016 verfügbar und bereichert die cab Produktfamilie um ein weiteres, fähiges Kennzeichnungsgerät.

Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit

Gerade im industriellen Bereich steigen die Anforderungen an Etikettendrucker ständig. Sie müssen immer schneller, präziser und robuster werden, um für diesen anspruchsvollen Sektor gewappnet zu sein. Zudem ist eine einfache Wartung, ein schneller Wechsel der Verbrauchsmaterialien und Umweltfreundlichkeit Pflicht für jeden Etikettendrucker, der heute noch mithalten will.

Der cab SQUIX setzt genau hier an und verbessert die schon so erfolgreiche A+-Serie in punkto Druckgeschwindigkeit und Druckpräzision, während seine Benutzerfreundlichkeit völlig neue Maßstäbe setzt.

cab SQUIX ? Benutzerfreundlichkeit wird industrietauglich

Der aktuell stärkste Prozessor der Branche sowie ein großer interner Speicher versprechen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s, die selbst das Vorbild übertreffen. Das verbaute Netzteil wurde an die wachsenden Ansprüche angepasst und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb, der den heutigen und zukünftigen Anforderungen der Branche gerecht wird. Soweit verbessert der SQUIX die Funktionen seines Vorbilds, erfindet den industriellen Etikettendruck aber nicht neu.

Geradezu revolutionär ist hingegen die benutzerfreundliche Bedienung über ein 4?3-LCD-Farbdisplay mit Touch-Funktion. Eine völlig neue Menüführung erinnert an die Bedienung eines Smartphones und integriert so ein wenig Alltag in den industriellen Etikettendruck. Jeder kann den SQUIX bedienen, was zeitaufwendige Schulungen unnötig macht. So viel Benutzerfreundlichkeit ist vor allem im industriellen Bereich selten zu finden!



Die verbauten Druckköpfe lassen sich jederzeit mit wenigen Handgriffen austauschen, wodurch sich Stillstandzeiten auf ein Minimum reduzieren. Natürlich hat cab bei der Entwicklung des SQUIX auch an die Umwelt gedacht: Der robuste Klappdeckel wurde komplett aus recyclebarem Kunststoff hergestellt, um auch nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen ein ideales Etikettendruckgerät zu bieten.

Labelident bietet eine große Auswahl hochwertiger Etiketten in den verschiedensten Abmessungen und Materialien an. Darüber hinaus umfasst das Angebot die Etikettendrucker, Etikettensoftware und Farbbänder führender Hersteller sowie weitere interessante Produkte aus dem Bereich Kennzeichnung. Die hauseigene Etikettenproduktion ermöglicht zudem die kurzfristige auch individuelle Bedruckung von Etiketten.

