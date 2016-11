Kamine RB bietet Kamine aus Polen mit Montage vor Ort

Bei offenen Kaminen muss ständig ein starker Luftstrom auf die ganze Kaminöffnungsfläche einströmen und abziehen können. Dieser Gegenwind verhindert, dass Rauch ins Kaminzimmer dringt. Weil so in der Stunde das Mehrfache der gesamten Zimmerluft durch den Kamin ins Freie strömt, ist der Kamin mehr eine leistungsstarke Frischluftanlage als ein Ofen.

Kamin von Kamine RB

Kamin im Zuhause erwärmt das Herz



Wegen des schlechten Wirkungsgrades hat der Gesetzgeber bestimmt, dass offene Kamine "nur gelegentlich" betrieben werden dürfen. Andere Brennstoffe als naturbelassene Holzstücke sind in offenen Kaminen in Deutschland verboten. Dies gilt auch für Kaminöfen mit offenem Feuerraum. So dürfen Braunkohlenbriketts beispielsweise in Kaminöfen nur dann verheizt werden, wenn die Feuerraumtüren geschlossen sind; die Wärmeabgabe überwiegend durch Luftumwälzung erfolgt.

Obwohl der Wirkungsgrad und die Heizleistung gegen den offenen Kamin spricht, wird er immer Anhänger haben: So wie sich über viele Jahrtausende hinweg die Menschen ums offene Lagerfeuer sammelten, sitzt er auch heute gern um offenes Holzfeuer.



Moderne Kamine sind gut fürs Gemüt



Ein Kaminofen ist ein offener Kamin mit Türen, um den Feuerraum zu schließen. Die in die Wand eingebauten Kaminöfen (auch Warmluftkamine genannt) ähneln mehr einem offenen Kamin, die freistehenden Kamine erscheinen eher als Ofen.

Beim Kauf Ihres offenen Kamins gilt es folgendes zu beachten: In einem Raum, in dem ein offener Kamin steht, darf kein anderer Holzofen - also auch kein Kachelofen - betrieben werden. Offene Kamine brauchen immer einen eigenen Schornstein. Die Feuerraumöffnung soll in einem ausgewogenen Verhältnis zum Wohnraumvolumen stehen (bei 70 m³ Wohnraumvolumen sollte die Kaminöffnung zum Beispiel maximal 0,4 m² groß sein). Die Rückwand und die schräg stehenden Seitenwände aus Guss reflektieren Strahlungswärme in den Wohnraum. Für diese baurechtlichen Vorschriften gibt tatsächlich es einen triftigen Grund: Holzöfen erzeugen einen gewissen Unterdruck.



Kamine RB – Kaminhersteller aus Polen



Ein Kamin ist teuer und nicht jeder kann ihn sich mal eben so per sé leisten. Deshalb bietet die Firma Kamine RB günstige Lösungen für Ihre Inneneinrichtung. Die Montage muss fachspezifisch korrekt und richtig sein. Damit es später keine bösen Überraschungen gibt und Ihr Kamin richtig installiert wird, gibt es den Kaminhersteller Kamine RB, der für beste Qualität steht.



Moderne offene Kamine haben meist eine verschiebbare Glasscheibe. Mit dieser kann der Feuerraum geschlossen werden. Sie sind also zugleich Kaminofen oder "Heizkamin" (Heizcheminée). Wenn an einem Sommerabend mehr die Flamme des Feuers als deren Wärme gefragt ist, dann bleibt der Kamin offen.





http://www.kaminerb.de



Kamine RB

KAMINE RB

Ryszard Brodka

Firmenadresse: Ogrodowa 9c

PLZ und Ort: 66-460 Witnica – Polen

Tel.: 0 151 63829891

E-Mail: kaminerb(at)kaminerb.de

Web: http://www.kaminerb.de/

Kamine RB

Ryszard Brodka

Witnica

Telefon: 0 151 63829891



