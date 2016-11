Eröffnung Wonnemar Resort-Hotel Wismar - Success Hotel Consult unterstützt in allen Projektentwicklungsphasen

Am 18.11.2016 wird nach 15 Monaten Bauzeit das Wonnemar Resort-Hotel Wismar seine ersten Gäste empfangen.

Wonnemar Resort-Hotel Wismar

(firmenpresse) - Das Haus der interSPA Gruppe mit 90 Zimmern ist das erste Wonnemar Resort-Hotel und eine ideale Ergänzung zum Erlebnisbad Wonnemar in Wismar. Seit der ersten Machbarkeitsstudie 2013 wird das Projekt von der Success Hotel Consult GmbH begleitet.

Für eine Investitionssumme von rund 12,5 Mio. ? ist am Standort Wismar ein erstklassiges Familien- und Wellnesshotel entstanden, das über einen Bademantelgang unmittelbar an das beliebte Erlebnisbad Wonnemar angebunden ist. Die Hotelgäste haben so direkten Zugang zum Spaßbad, dem Thermalbereich sowie der Sauna- und Wellnesswelt.

Die Doppel- und Familienzimmer des Resorts sind hochwertig eingerichtet und verfügen teilweise über eine Terrasse. Interessant für Familien sind die 20 m2 großen Doppelzimmer mit Schlafcouch oder Verbindungstüre zum Nachbarzimmer. Die Superior Doppelzimmer sind 24 m2 groß und erfreuen mit ihrem Blick ins Grüne und auf die historische Altstadt von Wismar. Die Familienzimmer sind ebenfalls 24 m2 groß und bieten in einem Stockbett zusätzlich Platz für zwei Kinder.

Alle Zimmer sind mit Echtholzparkett, bodentiefen Fenstern, King-Size Boxspringbett, Safe und Telefon ausgestattet. Der Service umfasst kostenfreies WLAN, einen 48" Smart TV sowie ein Suite-Pad als digitale Gästemappe.

Inspiration für die Gestaltung der Zimmer und öffentlichen Bereiche des Resorts sind die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Stein.

Im Restaurant "Tafelhuus" mit seinem Front-Cooking-Bereich kommen sowohl Gäste des Resort-Hotels als auch von außerhalb in den Genuss frisch zubereiteter Speisen und einer internationalen Weinkarte. In der Bar werden sie danach bereits von lokalen Bieren und erlesene Spirituosen erwartet.





Für die jüngeren Gäste gibt es neben dem Spaßbad auch noch ein Kinderspielzimmer sowie einen Jugendraum mit Spielekonsolen im Hotel. Eine Kegel- und Bowlingbahn, ein Fitness-Club, sowie eine Indoor-Tennis und Badmintonhalle vervollständigt das Resort-Angebot.



Die Success Hotel Consult GmbH hat das Projekt von Anfang an begleitet. Zunächst wurden 2013 eine Machbarkeitsstudie mit umfassender Standort und Marktanalyse sowie Business Plan erstellt, es folgten ein intensives Coaching zum Raumprogramm sowie die Architektenberatung. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie Innenarchitektur wurden vom Büro I-Plan erstellt, einer Tochterfirma der interSPA Gruppe. Die Success Hotel Consult hat die i-plan weiterhin bei der Erstellung von Budget und Schnittstellenlisten für die Vergabe von FF&E unterstützt. Über die gesamte Bauzeit hat die Success Hotel Consult im Auftrag des finanzierenden Kreditinstitutes das Bauprojektcontrolling übernommen und über Baufortschritt, Kosten und Termine auf der Baustelle berichtet. Die interSPA Gruppe plant bereits an weiteren Bäderstandorten die Realisierung von Wonnemar Resort-Hotels.

Wismar

Die Hansestadt Wismar an der mecklenburgischen Ostsee ist UNESCO Welterbe und empfängt jedes Jahr rund 120.000 Übernachtungsgäste mit knapp 300.000 Übernachtungen. Neben der historischen Altstadt und dem Dom ist die Nähe zur Insel Poel und den Seebadeorten für Touristen von Interesse. Das Erlebnisbad Wonnemar in Wismar empfängt jährlich mehr als 500.000 Gäste.



interSPA Gruppe



Die interSPA Gruppe gehört zu den führenden Unternehmen im Freizeitbäder-Bereich. InterSPA steht für ganzheitliche Lösungen, von der Entwicklung über die Planung, den Bau bis hin zum professionellen Gesamtbetrieb. Unter der Marke Wonnemar werden deutschlandweit derzeit sieben große Erlebnisbäder mit jährlich ca. 2,5 Mio. Besuchern betrieben. Alle Bäder verfügen über einen Freizeitbadbereich, einen Gesundheitsbereich, teilweise mit separater Therme, sowie einem Sauna- und SPA-Bereich.









Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Success Hotel Consult ist ein europaweit agierendes Hotel- und Freizeitberatungsunternehmen mit Spezialisierung auf immobilienwirtschaftliche Themen. Im Fokus stehen Standort- und Marktanalysen, Konzeptentwicklungen, Finanzierungen, Wertermittlungen sowie Verpachtung und Verkauf von Betreiberimmobilien. Die Muttergesellschaft Success Hotel Group betreibt derzeit in Deutschland 15 Hotels der Marken Hilton Garden Inn, Holiday Inn Express, Ibis Styles, Adagio sowie markenfreie Hotels. Weitere sechs Hotels sind in der Entwicklung.









