Das Rosenbauer Werk II wurde am 17. November 2016 als Smart Factory

und Efficient Factory ausgezeichnet und erreichte in der

Gesamtwertung der effizientesten Produktionsunternehmen den zweiten

Platz.



Der Award "Fabrik 2016"



Bereits zum siebten Mal zeichnen das Industriemagazin und Fraunhofer

Austria die besten Produktionsbetriebe Österreichs aus. Bei dem Award

geht es um eine möglichst objektive Messung der Effizienz von

Produktionsbetrieben. In einem aufwendigen, mehrstufigen Verfahren

wird ermittelt, welche heimischen Standorte vorbildlich produzieren.

Experten des Fraunhofer Institutes evaluieren bis ins Kleinste die

Prozessabläufe im Unternehmen, und prüfen, wie der Betrieb die

unterschiedlichsten Herausforderungen meistert. Der begehrte Preis

geht an Unternehmen, die bei den vorgegebenen Kriterien am besten

abschneiden. Nach einem gründlichen Auswahlverfahren durch Fraunhofer

Austria stellen sich am Ende die Kategoriegewinner in einem

öffentlichen Hearing einer Expertenjury.



Getaktete Linienfertigung trotz kleiner Losgrößen und hoher

Variantenvielfalt



Im modernsten Fahrzeugwerk der Feuerwehrbranche fertigt Rosenbauer

seit 2014 das Flughafenlöschfahrzeug PANTHER sowie das

Kommunalfahrzeug AT auf zwei synchronisierten Fertigungslinien. Die

Montagen an den beiden Hauptlinien erfolgen auf definierten Stationen

und nach einem festgelegten Takt. Die Fahrzeuge bzw. Aufbauten werden

dabei auf Schienen automatisch von einer Station zur anderen

weiterbewegt. Die Montagen erfolgen nach dem Fließprinzip, die



Materialversorgung nach dem Kanban- bzw. Pull-Prinzip. Alle

Arbeitsprozesse und Schnittstellen wurden völlig überarbeitet und die

Mitarbeiter mit den dafür erforderlichen Fach-, Prozess- und

Methodenkompetenzen ausgestattet.



DI Gottfried Brunbauer, Technikvorstand Rosenbauer International AG:

"Diese Auszeichnung bestätigt unseren Weg der ganzheitlichen

Prozessgestaltung, den wir seit Jahren verfolgen. Eine effiziente

Produktion und die kontinuierliche Verbesserung sind unumgänglich, um

die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Dieses Ergebnis ist nur durch

das Know-how und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter

möglich und dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei der gesamten

Mannschaft sehr herzlich bedanken. Auch die gute Zusammenarbeit mit

unserem Betriebsrat trägt wesentlich zu diesem Erfolg bei."



