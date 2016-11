Asklepios Klinik Triberg mit dem "Reha-Zukunftspreis" 2016 ausgezeichnet / Auszeichnung würdigt das digitale Reha-Nachsorgekonzept "Bewegung nach Krebs" von Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Widmann (FOTO)

(ots) -

Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Widmann, Chefarzt der Asklepios Klinik

Triberg, ist mit seinem Team für das digitale Reha-Nachsorgekonzept

"Bewegung nach Krebs" mit dem "Reha-Zukunftspreis" ausgezeichnet

worden. Der Preis wurde in diesem Jahr erstmals vom Institut für

Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (IQMG) vergeben, das sich für

die Weiterentwicklung der Rehabilitation in Deutschland einsetzt und

damit Best-Practice-Beispiele in der Rehabilitation und fördert. Die

Preisübergabe fand gestern in Berlin statt.



Für den "Reha-Zukunftspreis" konnten sich Reha-Einrichtungen jeder

Größe und Trägerform sowie Einzelpersonen mit ihren Projekten

bewerben. Eine fünfköpfige Auswahlkommission bestehend aus Vertretern

der Rehabilitationsträger, der Rehabilitationsforschung und des IQMG

und des Bundes Deutscher Privatkliniken (BDPK) bewertete insgesamt 27

Projekte hinsichtlich der Kriterien Innovation, verbesserte

Versorgung und effizienter Einsatz von Ressourcen. Drei Projekte

wurden prämiert. Das innovative Reha-Nachsorgekonzept "Bewegung nach

Krebs" von Priv.-Doz. Dr. Thomas Widmann belegte dabei den 2. Platz.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir von der Jury für unser

Projekt 'Bewegung nach Krebs' mit dem ersten 'Reha-Zukunftspreis'

ausgezeichnet wurden", sagte Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Widmann,

Chefarzt der Asklepios Klinik Triberg, anlässlich der feierlichen

Preisübergabe in Berlin. "Die Bewegungs- und Sporttherapie ist ein

wesentlicher Bestandteil unseres Rehabilitationskonzeptes, denn immer

mehr Studien - auch unsere eigenen - belegen eindeutig, dass sich die

Seele und der Körper durch regelmäßige Bewegung besser und schneller

wieder erholen", so Priv.-Doz. Dr. Widmann. "Regelmäßige Bewegung ist

außerdem die bislang einzig bekannte Maßnahme, die Reha-Patienten

selbst aktiv durchführen können, um ihre Aussicht auf Heilung von der



Krebserkrankung zu verbessern. Und diese wissenschaftlichen

Erkenntnisse werden den Patienten in unserem Konzept 'Bewegung nach

Krebs' während des Klinik-Aufenthaltes erklärt und beigebracht,

sodass sie auch zuhause von diesem Konzept weiter profitieren

können."



Das innovative Konzept "Bewegung nach Krebs" ist in der auf

onkologische Anschlussheilbehandlung (AHB) und Rehabilitation

spezialisierten Asklepios Klinik Triberg vollständig in den

Reha-Prozess integriert. Auf "Fitness-Pfaden" außerhalb der

Einrichtung und im Innenbereich (z.B. über

"Stair-Talk"-Treppenbeklebungen) werden die Rehabilitanden über ihre

Bewegungseinheiten informiert und zur kontinuierlichen Bewegung

motiviert. In speziellen Patienten-Bewegungssprechstunden werden den

Patienten ihre individuellen Bewegungs-Ressourcen aufgezeigt. Mit

einem neuen digitalen Nachsorgekonzept hat die Asklepios Klinik

Triberg zudem eine Software zur selbständigen Bewegungs-Nachsorge für

zuhause und unterwegs entwickelt.







