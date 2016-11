IT & Hardware & Software & TK

Neue Suchmaschine für Jobs mit guter Unternehmenskultur

Die Arbeitswelt verändert sich und damit auch die Jobsuche. Arbeitnehmer müssen immer fließendere Übergänge von Privatem und Beruflichem managen und werden gleichzeitig auch mutiger Flexibilität für sich selber einzufordern. Doch wie findet man einen Arbeitgeber, der das möglich macht? Jobinnovator, ein junges Start Up aus Berlin, hat sich dieses Problems angenommen.

Das Team von Jobinnovator: Christian Thieme, Anja Dehghan und Maria Gerono (v.l.)

(firmenpresse) - Mit ihrer Suchmaschine wollen die Gründerinnen Maria Gerono und Anja Dehghan Jobsuchenden die Möglichkeit bieten, Stellenangebote nach eigenen Bedürfnissen zu sortieren.



Die Plattform ist seit dem 01.11.2016 online und bietet Jobs in den Kategorien:



Flexibilität: flexible Zeiteinteilung und ortsunabhängiges Arbeiten

Familie: familienfreundliche Jobs, in Balance

Perspektive: Jobs mit Fokus auf Weiterbildung und persönliche Entwicklung

Augenhöhe: Jobs mit Eigenverantwortung, flachen Hierarchien, Arbeiten im Team

Teilzeit: alles jenseits der Vollzeit



Die Möglichkeit, spezielle Angebote zahlreicher Firmen direkt miteinander vergleichen zu können, schafft eine Transparenz, durch die gute Unternehmenskultur zum Wettbewerbsvorteil wird. Und davon profitieren dann wiederum die Firmen, die sich aktiv für ihre Mitarbeiter einsetzen.



Die beiden Gründerinnen Maria Gerono und Anja Dehghan haben vorher in der Filmproduktion gearbeitet. Die Idee kam ihnen bei der eigenen Jobsuche. Die Stellenanzeigen nach Arbeitgeberangeboten zu durchforsten war ein sehr mühsames Unterfangen und der eigene Wunsch nach mehr Transparenz wurde zum roten Faden bei der Konzeption der Suchmaschine.



Die Suchmaschine ist gerade erst gestartet, jeden Tag wächst die Anzahl der Stellenanzeigen. Momentan noch auf die Fokusgebiete Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart und München konzentriert, sollen zukünftig deutschlandweit Jobs verfügbar sein.





http://www.jobinnovator.de



Die JOIN Jobportal UG mit Sitz in Berlin wurde Ende 2014 von Maria Gerono und Anja Dehghan gegründet. Das Unternehmen betreibt eine Suchmaschine, die Karriereseiten von Unternehmen nach Stellen absucht, die eine attraktive Unternehmenskultur bieten.

