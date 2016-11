Gros: Rechnungshof legt bei EZB-Bankenaufsicht Finger in die Wunde

Kritischer Prüfbericht

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) München, 18. November 2016 ? Der Europäische Rechnungshof warnt in einem heute veröffentlichten Bericht vor einer ungenügenden Trennung von geldpolitischen Aufgaben und Aufsichtspflichten bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Es dürfe nicht das Risiko außer Acht gelassen werden, dass ?in einigen Bereichen Interessenkonflikte bestehen könnten?, so die Rechnungsprüfer.?

Dazu Jürgen Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB): ?Der Rechnungshof legt den Finger in die Wunde. Sein Bericht ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Ansiedlung der europäischen Bankenaufsicht bei der EZB eine Notlösung war, die korrigiert werden sollte. Das zeigen allein schon die gegensätzlichen Ziele: Während die EZB-Aufsicht auf höhere Eigenkapitalanforderungen drängt und damit die Kreditvergabe tendenziell bremst, wollen die Geldpolitiker mit Negativzinsen die Kreditvergabe ankurbeln. Deshalb ist es allerhöchste Zeit, daraus Konsequenzen zu ziehen und die europäische Finanzaufsicht in einer eigenständigen, demokratisch kontrollierten Behörde zu organisieren.??

Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt die Interessen von 1.294 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen 269 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.025 ländliche und gewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 52.000 Beschäftigten und 2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischen Genossenschaften eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 30.06.2016)

Genossenschaftsverband Bayern e.V.

Genossenschaftsverband Bayern e.V.

Florian Ernst

Türkenstraße 22 - 24

80333 München

presse(at)gv-bayern.de

089 - 28683402

www.gv-bayern.de



Datum: 18.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

