Weißgerber Lesezirkel: Die Kinder des LortzingClubs in Lichtenrade haben endlich einen Geräteschuppen

Der bemalte Geräteschuppen

(Berlin – 18. November 2016): Die Inhaberin des Weißgerber Lesezirkel, Ute Weißgerber-Knop, wird gemeinsam mit den Kindern des LortzingClub und der Leiterin Carola Thiede, in 12307 Berlin, Lortzingstraße 16, am Montag, den 28. November 2016 um 15.00 Uhr, den langersehnten neuen Geräteschuppen feierlich einweihen. Darin sollen Fußbälle, Hockeyschläger, Hula-Hoop-Reifen, Gartengeräte und Möbel untergebracht werden, damit sie nicht ungeschützt draußen herumliegen. „In den Herbstferien haben wir den Jugendlichen einen Graffiti-Workshop angeboten und so ist unser Geräteschuppen noch schöner und vor allem bunter geworden. Wir freuen uns auf die Einweihung und wollen diese mit vielen Kindern und Jugendlichen bei Kaffee und Kuchen in unserem Haus feiern“, sagt Carola Thiede, Leiterin des LortzingClub.

Der Weißgerber Lesezirkel übernimmt seit vielen Jahren soziale Verantwortung und hilft lokalen Einrichtungen mit Arbeitskraft, Werbung und finanzieller Unterstützung. Er ist im Jahr 2015 für sein soziales Engagement mit der Mendelssohn-Medaille geehrt worden. Von diesem Preisgeld spendierte Ute Weißgerber-Knop 1.000 Euro dem LortzingClub in Lichtenrade.









Über den Weißgerber Lesezirkel

Der Weißgerber Lesezirkel (http://www.weissgerberlesezirkel.de) beliefert Privathaushalte und Gewerbetreibende wie zum Beispiel Arztpraxen, Gastronomie und Friseure in Berlin und Brandenburg preiswert mit Zeitschriften. Dabei lesen die Kunden 50 bis 70 Prozent günstiger und bekommen die Zeitschriften bequem nach Hause geliefert. Der Leser kann sich seine Wunschzeitschriften selber individuell und flexibel zusammenstellen. Das mittelständische Familienunternehmen mit 35 Mitarbeitern ist bereits seit über 91 Jahren persönlicher Dienstleister für Mietzeitschriften in Berlin.



Kontakt:



Heidrun Huß (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Weißgerber Lesezirkel

Mohriner Allee 30-34

12347 Berlin



Tel.: 030 740748716

Fax: 030 740748719

presse(at)weissgerberlesezirkel.de

www.weissgerberlesezirkel.de



