Preisregen: Fünf Titel für Razorfish bei Epica Awards 2016

3x Silber und 1x Bronze für Audi T-Rex, 1x Bronze für Audi Be My ValenTTine

(firmenpresse) - Frankfurt/Berlin/München, 18. November 2016 - Abgestaubt: Bei den diesjährigen Epica Awards gehört Razorfish gleich in mehreren Kategorien zu den glücklichen Gewinnern. Die international führende Digitalagentur auf dem Gebiet der kundenzentrierten Business Transformation konnte die begehrte Trophäe drei Mal in Silber und zwei Mal in Bronze für sich entscheiden. Bei den Epica Awards handelt es sich um den einzigen Kreativ-Preis, der von Journalisten weltweiter Marketing- und Kommunikationsmagazine verliehen wird.

Gleich vier der Auszeichnungen entfielen auf das Video "The Comeback", in dem Razorfish das Social Media Meme "T-Rex" in einem überraschenden Kontext neu aufgreift. Der Zuschauer kann hierbei verfolgen, wie das pilotierte Fahren von Audi den zur Lachnummer degradierten Dinosaurier buchstäblich zurück auf die Straße bringt. Für diese Arbeit erhielt Razorfish in den drei Kategorien Copywriting & Storytelling, Automobiles und Online-Campaigns Automotive den Silber Award. Zusätzlich gab es den Epica Award in Bronze in der Kategorie Humour.

Eine weitere Auszeichnung in Bronze eroberte Razorfish mit der Arbeit "Audi Be My ValenTTine". In ihrem Rahmen entwickelte die Agentur eine kreative Verknüpfung von Dating und Probefahrt und erstellte ein Tinder-Profil, auf dem sich der Audi TT als potentieller Traumpartner präsentierte: "Sportlicher Typ mit Köpfchen, immer on the road. Einer, der weiß, was er will und was die Zukunft bringt". Er chattete und flirtete in Echtzeit mit interessierten Singles und verbrachte gemeinsam mit seinem Match den Valentinstag auf einer Probefahrt.

"Beide Arbeiten haben die Faszination des Themas Autofahren auf eine neuartige und gleichzeitig spielerische Art und Weise aufgegriffen. Und damit einmal mehr bewiesen, wie groß das Potenzial ist, das aus der Verknüpfung von Kreativität und Technologie entsteht. Wir sind sehr stolz darauf, gerade mit diesen beiden Audi-Projekten eine solch bedeutende Auszeichnung verliehen zu bekommen", so Sascha Martini, CEO Razorfish Deutschland.





Razorfish ist die international führende Agentur für Digitale Transformation und einer der Pioniere für Marketing im digitalen Zeitalter. Wir helfen unseren Kunden dabei, sicher durch das Unbekannte zu navigieren, Veränderungen voranzutreiben und ihr Business zu transformieren. Dabei bringen wir einen einzigartigen Mix aus Technologie, Strategie, Kreativität und Media zusammen. Zum Team von Razorfish gehören über 3.000 Experten an 25 Standorten weltweit; darunter Australien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Indien, Italien, Kanada, Singapur und die USA. In Deutschland arbeiten rund 200 Mitarbeiter in Frankfurt, Berlin und München für Kunden wie Audi, DHL, IKEA und UBS.



Razorfish ist ein Teil der Publicis.Sapient Plattform innerhalb der Publicis Groupe. Weitere Informationen finden Sie auf razorfish.com und razorfish.de sowie auf Facebook, Twitter, Weibo und Instagram.

Razorfish. Here for tomorrow.?

