Heute startet die große AMONDO Jahrestagung auf der MS ANESHA

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Vor fast einem Jahr angekündigt, heißt es heute endlich ?Leinen los?. Aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxembourg reisen die Amondis nach Bonn, um an der beliebten Jahrestagung teilzunehmen. ?In diesem Jahr können wir wieder viele neue Gesichter unter unseren treuen Reiseberatern begrüßen und wir freuen uns sehr über die engagierte Unterstützung unserer Veranstalter - Vertreter die mit an Bord sind.? So Achim Steinebach, einer der AMONDO Geschäftsführer.

Von Freitag bis Sonntag werden die AMONDO Reiseberater in 11 Workshops geschult, inspiriert und auf den neuesten Stand gebracht. Neben der Arbeit kommt bei AMONDO wie gewohnt auch der Spaß nicht zu kurz ? ein buntes Rahmenprogramm mit einem feudalen Gala Abend, Musikshow und einer Tombola, randvoll mit attraktiven Preisen, runden das Tagungsevent ab.

Ein kleiner Reisemarkt findet am Rande der Workshops statt, sodass auch ausreichend Zeit für Networking und Gespräche bleibt.

Heute startet auch der AMONDO Fotowettbewerb ? das Anesha Bild mit den meisten Likes gewinnt ? stimmen Sie ab, auf der Facebookseite von AMONDO GmbH.

?Wir freuen uns auf drei turbulente Tage. Auch wenn vom Kartons schleppen jetzt schon mein Rücken schmerzt ? ich freue mich seit 12 Jahren jedes Jahr auf?s Neue!? so Gerd Hermann, der zweite AMONDO Geschäftsführer mitten im Vorbereitungschaos.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren diesjährigen Partnern: JT Touristik, Thomas Cook, TUI Cruises, Club Med, AIDA, LMX Touristik, Travel-IT, Müller Touristik, ETI, V-Tours und der Europäischen Reiseversicherung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AMONDO GmbH: http://www.amondo.info/home.html wurde 2003 mit Sitz in Bonn gegründet und rangiert inzwischen unter Deutschlands Marktführern im mobilen Reisevertrieb. Unter dem Dach von AMONDO sind mehr als 1000 selbstständige mobile Reiseberater aktiv. Kernerfolgspunkte von AMONDO sind effiziente Verwaltungsstrukturen, Unabhängigkeit gegenüber touristischen Leistungsträgern und daraus resultierend Unabhängigkeit im Reisepreisvergleich; ein ausgewogenes Portfolio hochwertiger Anbieter und Spezialisten runden neben einem exzellent geschulten Vertrieb das System ab. AMONDO lebt und fördert die Gemeinschaft und die Vielfalt: http://www.amondo.info/amondo/unsere-reiseberater.html der angeschlossenen Reiseberater.



Geschäftsführer sind die beiden erfahrenen Touristikprofis Gerd Hermann und Achim Steinebach.



Aktion: Interessenten am Beruf des selbstständigen mobilen Reiseberaters können das System momentan 3 Monate kostenlos und unverbindlich testen. Auch Quereinsteiger: http://www.amondo.info/starten/voraussetzungen.html sind herzlich willkommen und können am kostenlosen internen Schulungsprogramm teilnehmen oder als AMONDO Reiseberater vergünstigt einen entsprechenden IHK Lehrgang: http://www.amondo.info/informationen/fortbildung.html absolvieren.

