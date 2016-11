BZÄK, KZBV und DGZMK zum Deutschen Zahnärztetag 2016 / Expertenwissen ist nicht zu ersetzen - Was die Zahnärzteschaft derzeit bewegt

(ots) - Überbordende Bürokratie, juristische Übersteuerung

und nicht zuletzt die Vorgaben durch das so genannte

GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz (GKV-SVSG) sind besonders für

Heilberufe schädlich. Das betonten Bundeszahnärztekammer (BZÄK),

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die Deutsche

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) auf ihrer

gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich des Deutschen Zahnärztetages

2016.



"Für unsere Patienten sind Fachkompetenz und genügend Zeit für

Behandlung und Aufklärungsgespräch das A und O. Damit das Fachwissen

der Zahnärzte aktuell ist, bieten die Kammern Fortbildungsangebote

an. Kammern kontrollieren das Berufsrecht, beraten Patienten, stellen

Gutachter und sind Servicestelle. Kammern sind die Fachaufsicht der

Zahnärzte, von denen Patienten unmittelbar profitieren. Denn nur ein

Fachmann kann die Arbeit seines Kollegen einschätzen", erklärte

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel. "Auch im Zuge der Digitalisierung und

den damit verbundenen Risiken bieten die Kammern moderne Lösungen an.

So entwickelten sie z.B. einen eZahnarztausweis für die sichere

Authentifizierung des Zahnarztes."



Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV,

wiederholte seine Kritik am geplanten GKV-SVSG: "Auch wenn mit dem

jetzt vorliegenden Kabinettsbeschluss deutlich wird, dass

offensichtlich wieder mehr Vernunft und Weitsicht in diesen

Gesetzgebungsprozess eingeflossen sind und völlig unhaltbare

Formulierungen entschärft wurden, können wir dem Vorhaben

grundsätzlich nichts Positives abgewinnen. Der Selbstverwaltung muss

vielmehr wieder der ihr vom Bundesverfassungsgericht zugestandene

weite Ermessens- und Gestaltungsspielraum eingeräumt werden. Sie muss

wieder in die Lage versetzt werden, unter Wahrung des Gemeinwohls und

unter verantwortungsbewusster Nutzung der ihr übertragenen Befugnisse



Entscheidungen zum Wohle aller Versicherten treffen zu können. Nur

das ermöglicht eine nachhaltige, von Expertenwissen geprägte und an

den tatsächlichen Versorgungsbedürfnissen der Gesellschaft

orientierte Weiterentwicklung des Gesundheitswesens."



Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke, Präsidentin der DGZMK, unterstrich:

"Zahnmedizinisches Fachwissen basiert zunächst auf dem Studium der

Zahnheilkunde, welches überwiegend an den Universitäten angeboten

wird. Dort wachsen auch die Wissenschaftler heran, die mit ihrem

besonderen Interesse und Engagement eines Tages Verantwortung

übernehmen für das, was zahnmedizinisches Fachwissen, Fachkompetenz

und Qualität der Behandlung ausmacht. Dieser gesellschaftlichen

Verantwortung wird der Wissenschaftler individuell, insbesondere aber

auch die Wissenschaft als Gemeinschaft über die Dachgesellschaft

DGZMK und alle ihre Fachgesellschaften nachhaltig gerecht. Der

trilateralen Kooperation von BZÄK, KZBV und DGZMK hat es die

Gesellschaft zu verdanken, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse

nachhaltig und immer aktuell bezüglich ihrer Umsetzungsmöglichkeiten

in den Versorgungsalltag überprüft werden. Auch diese komplexe und

anspruchsvolle Aufgabe der Zahnärzteschaft und der Körperschaften

verdient angemessene Beachtung und Würdigung."



Bildmaterial steht ab 19. November unter:

http://axentis-bilderbox.de/dzt16-presse/ zur Verfügung.



Pressemappe unter

https://www.bzaek.de/deutscher-zahnaerztetag.html







Pressekontakt:

Jette Krämer

Leiterin Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bundeszahnärztekammer

Tel.: 030 - 400 05 150, Mobil: 0172 - 394 63 27

Fax: 030 - 400 05 159, E-Mail: j.kraemer(at)bzaek.de



Kai Fortelka

Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung

Tel.: 030 - 280 179 28, Mobil: 0173 - 260 31 67

Fax: 030 - 280 179 21, E-Mail: k.fortelka(at)kzbv.de



Markus Brakel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

Tel.: 02104 - 505 6713, Mobil: 0152 - 338 177 71

E-Mail: markus.brakel(at)dgzmk.de



Original-Content von: Bundeszahn?rztekammer, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundeszahnärztekammer

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426435

Anzahl Zeichen: 4540

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundeszahnärztekammer

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung