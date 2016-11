Die neue BLOX Smart Time Uhr kombiniert Form und Funktion

Smart-Modul basierte Uhren waren bislang meistens nur von Funktionalität bestimmt. Das traditionelle und modische Design der klassischen Uhren fand wenig Berücksichtigung. Die BLOX Smart Time verbindet jetzt die traditionelle Uhr mit moderner Smart Technologie in fast unsichtbarer Weise. Die vielen Funktionen der Uhr können helfen die Fitness und Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern.

(firmenpresse) - 15. November 2016 – Die Entwicklung von Smart-Produkten schreitet immer weiter voran. Vom Fernseher bis zur Kaffeemaschine wird alles mit Smart Technologie ausgestattet. Natürlich haben auch Uhren längst das Interesse der Hersteller geweckt. Häufig bestimmt aber lediglich die Funktionalität die Form. Immer häufiger tragen Menschen auch Smart-Produkte neben der klassische Uhr - beispielsweise am anderen Handgelenk. Damit dieses nicht mehr nötig ist kombiniert ein deutscher Startup, InTrade aus Köln, das Beste beider Uhrentypen in seinem neuesten Produkt: BLOX Smart Time. Auf den ersten Blick scheint die Uhr eine typische und klassische analoge Uhr zu sein, aber alle Funktionen des Smart-Moduls sind bereit, um auf Knopfdruck abgerufen zu werden.



Die BLOX Smart Time Uhr besitzt erstaunliche Fähigkeiten: Sie verfolgt Schritte und zurückgelegte Distanz ebenso wie die täglich verbrauchten Kalorien. Ein Herzfrequenzmesser mit hoher Genauigkeit kann bei Sport Auskunft geben, ob man sich im aeroben Bereich bewegt oder nicht. Die Uhr kann so mit ihren Funktionen dazu beitragen, die Fitness und Gesundheit des Trägers zu erhalten oder zu verbessern. Darüber hinaus hat die Uhr die Fähigkeit zu überwachen, wie gut der Träger schläft und kann morgens auch als Wecker, über den eingebauten Vibrationsalarm, fungieren. Alle Daten werden automatisch an die kostenlose App im Smartphone übermittelt. Dieses sind nur einige der Möglichkeiten der neuen BLOX Smart Time.



Auf den ersten Blick ist die Smart Technologie nicht zu erkennen. Die Uhr begeistert so alle Liebhaber einer klassischen Uhr die auf moderne Technik nicht verzichten möchten. Zudem sorgt das Ronda Präzisionsuhrwerk für eine unabhängige Zeitanzeige in gewohnter Zeigerdarstellung. Um die erste Produktion zu finanzieren hat das Team von InTrade eine Crowdfunding Kampagne auf Kickstarter gestartet. Unterstützer können so die erste Uhr zu einem Vorteilspreis erhalten und unterstützen den Start einer neuen Generation von Uhren.











InTrade ist das Unternehmen hinter der BLOX Smart Time Uhr. Das Unternehmen produziert Lifestyle-Artikel, die das Leben schöner machen sollen und vertritt die Philosophie „genieße dein Leben“. Mit diesem neuen Produkt wird das Leben wieder etwas schöner.

InTrade Lifestyle & Vertriebs GmbH

InTrade Lifestyle & Vertriebs GmbH

Kasparstr. 9-11

DE-50670 Köln

Tel. +49 (0)221 1399691-0

E-Mail: post(at)intrade-web.de

