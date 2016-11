Sparda-Bank München unterstützt Münchner Familienpass mit 75.000 Euro

Sozialreferentin Dorothee Schiwy nimmt Spende entgegen - Spendenübergabe im Rahmen einer Familienpass-Veranstaltung im Cafe Sparda - 200 Freipässe für die Tafel München e. V.

Christine Miedl (Sparda-Bank München, links)überreicht das Spendenherz an Dorothee Schiwy.

(firmenpresse) - München - Zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder können das Freizeitangebot der bay-erischen Landeshauptstadt mithilfe des Münchner Familienpasses zu stark vergünstigten Preisen, teils sogar kostenfrei, nutzen. Das Programm des Sozialreferats eröffnet vielfältige kulturelle Erlebnisse, sportliche Aktivitäten oder Vergünstigungen bei zahlreichen fami-lienfreundlichen Unternehmen - in einer Stadt wie München, in der die Freizeitgestaltung durchaus sehr kostspielig werden kann, ein wertvolles Entgegenkommen für Familien.

Seit der erstmaligen Auflage des Familienpasses unterstützt die Sparda-Bank München das Projekt mit Mitteln aus dem Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. In diesem Jahr überreichte Christine Miedl, Direktorin der Unternehmenskommunikation der Sparda-Bank München eG, den Scheck in Höhe von 75.000 Euro an Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy. Die Spendenübergabe erfolgte im Rahmen einer Familienpassveranstaltung im voll besetzten Cafe Sparda: Rund 100 kleine und große Teilnehmer waren für den bayerischen Insektenkrimi "Käfer Mary und die Kakerlaken-Mafia" von und mit Heinz-Josef Braun, Stefan Murr und Johanna Bittenbinder in die Zentrale der Genossen-schaftsbank gekommen.

Für ein familienfreundlicheres München

"Wir freuen uns, dass wir durch unsere finanzielle Unterstützung einen Beitrag zu einem familienfreundlicheren München leisten können", betont Christine Miedl. "In unserer modernen Gesellschaft ist Zeit zu einem sehr wertvollen Gut geworden. Dabei ist es doch vor allem für Kinder von grundlegender Bedeutung im Hinblick auf die persönliche Entwicklung, viel Zeit mit den Eltern zu verbringen und diese auch sinnvoll zu nutzen." Der Familienpass biete dafür vielfältige Möglichkeiten, weshalb sich die Sparda-Bank München für dieses Projekt nach wie vor sehr gerne engagiere.

Auch wenn der Familienpass für alle Münchner angeboten werde, sei das Programm doch besonders für finanziell schwächer gestellte Familien interessant. Deshalb spendet die Sparda-Bank München neben 5.000 Euro aus ihrem Gewinn-Sparverein auch 200 Pässe an die Münchner Tafel e. V., die diese über ihre Ausgabestellen an Bedürftige weitergibt.

Der Familienpass gilt für Personen aus München und den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Freising und Starnberg und kann für 6 Euro an den verschiedenen Verkaufsstellen, beispielsweise bei der Sparda-Bank München, erworben werden. Familien mit mehr als vier Kindern bekommen einmalig einen weiteren, kostenlosen Familienpass. Der Verkauf für den neuen Familienpass 2017 startet am 5. Dezember 2016.





Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG, 1930 gegründet, ist heute die größte Genossenschaftsbank in Bayern mit aktuell über 281.000 Mitgliedern, 48 Geschäftsstellen in Oberbayern und einer Bilanzsumme von rund 6,9 Milliarden Euro.



2016 wurde die Bank zum neunten Mal in Folge als bestplatzierter Finanzdienstleister im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" in der Größenkategorie 501 bis 2.000 Mitarbeiter ausgezeichnet. Für ihren ganzheitlichen Ansatz der Förderung und Weiterentwicklung der Potenziale der Mitarbeiter hat die Bank 2015 den Sonderpreis "Humanpotenzial förderndes Personalmanagement" erhalten.



Als einzige Bank in Deutschland engagiert sie sich für die Gemeinwohl-Ökonomie, die für ein wertebasiertes Wirtschaften plädiert und das werteorientierte Handeln des Unternehmens in der Gemeinwohl-Bilanz misst. Weitere Informationen unter: www.sparda-m.de/gemeinwohl oder www.zum-wohl-aller.de



Über die Töchter NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und NaturTalent Beratung GmbH unterstützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen.



Wohlstand ist das Ergebnis erfolgreicher Innovation. Nur wenn Menschen ihr gesamtes Potential entfalten werden sie in der Lage sein, ihr Leben und dadurch die gemeinsame Zukunft von uns allen als Gesellschaft erfolgreich zu gestalten. Die Bank wird ihre Mitglieder umfassend bei diesem Prozess unterstützen und als Potenzial- und Lebensbank der Zukunft ihren bisher rein wirtschaftlichen Förderauftrag auf die persönliche Förderung ihrer Mitglieder ausweiten.

