Riva CRM Integration ist nun Goldpartner von Salesforce

(firmenpresse) - SUNNYVALE, California - November 18, 2016 - Riva CRM Integration, einer der weltweiten Vorreiter wenn es um server-seitige Integration von CRM und e-mail geht, kündigt an, dass seine Kunden jetzt sogar noch einfacher Riva CRM Integration für server-seitige Integration und Synchronisation von Salesforce direkt zu Office 365, Exchange, Gmail, IBM Notes und Domino, und GroupWise nutzen können. Riva integriert auch Salesforce mit Marketo, Microsoft OneDrive, Box, Zendesk, Microsoft SQL Server, und Documentum. Riva, als Salesforce Gold Partner, hat bedeutende Investitionen vorgenommen und ist Verpflichtungen eingegangen um sicherzustellen, dass die Kunden von Salesforce die angebotenen Technologien auch entsprechend um- und einsetzen können.

"Wir sind begeistert davon, dass wir unsere Beziehungen zu Salesforce vertiefen konnten. Unser Team hilft Salesforce Partnern und Kunden dabei kontinuierliche Kundenzufriedenheit und Kundenerfolg zu erreichen. Wir befinden uns im Zeitalter der Kunden. Kunden erleben ein Zusammenströmen von Technologien wie nie zuvor in der Geschichte. Das Tempo mit den Neuerungen auf den Markt kommen wurde dermaßen beschleunigt, dass es dadurch zu Disruption in der Industrie kommt. Riva hilft den Kunden dabei selbst zu Streitkräften dieser Disruption zu werden" sagte Aldo Zanoni, CEO von Riva CRM Integration.

"Firmen versuchen, die Art und Weise, mit der sie mit Kunden, Partnern und Angestellten in Kontakt kommen entsprechend des Zeitalters der Kunden weiter zu entwickeln." sagte Todd Surdey, SVP, App Innovation Partner Sales, Salesforce. "Durch die Unterstützung der Kraft von Salesforce bietet Riva den Kunden eine spannende neue Möglichkeit ihre externen Applikationen mit Salesforce zu verbinden."

Was unterscheidet Riva

Genauso wie Salesforce nicht nur eine CRM-Lösung ist, ist Riva nicht nur eine CRM-Integration.

"Salesforce und Riva teilen eine Obsession wenn es um den Erfolg von Kunden geht. Das komplette Team von Riva ist darauf fokussiert unseren gemeinsamen Kunden und Partnern die bestmögliche Erfahrung zu liefern" sagte Trevor Poapst, VP Marketing und Sales für Riva. "Riva bietet fortgeschrittene Integrationsmöglichkeiten, wie sie im heutigen modernen Geschäftsleben benötigt werden."

Seit 2008, hat Riva hochentwickelte server-seitige CRM und e-mail Integration für Salesforce Nutzer bereitgestellt. Riva hat ständig darin investiert verlässliche und skalierbare server-seitige Integration für Salesforce Kunden zur Verfügung zu stellen. Riva hat sich kürzlich die Salesforce Lightning Ready Certification verdient, die Nutzern die Möglichkeit bietet, von der vollen Salesforce Lightning Erfahrung zu profitieren. Riva arbeitet ständig daran Firmen, die Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Financial Services Cloud, und Health Cloud nutzen die gleiche kontinuierliche Erfahrung zu vermitteln.

Drei der top fünf Banken in den U.S.A. und 15 der weltweit größten Finanzdienstleister und Versicherungen arbeiten mit Riva, um ihre Synchronisations-, Integrations- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Riva unterstützt vollumfänglich die mobilen Verschlüsselungen und Sicherheitslösungen, die von CipherCloud, Good Technology, Skyhigh, and Salesforce Shield Platform Encryption zur Verfügung gestellt werden. Riva bietet Firmenkunden mit Attachment Storage Compliance-Anforderungen die Flexibilität e-mail Anhänge mit Salesforce-Objekten in Verbindung zu bringen und in führenden Cloud und On-Premise Storage Lösungen zu speichern - Microsoft Azure Storage, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint Documents, Amazon S3, Dropbox, and Box eingeschlossen.

