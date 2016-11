Fokus Rohrumformung: 12. Innovation days

Innovation days von transfluid standen im Zeichen des Fortschritts

Die Betriebsbesichtigung im Hause transfluid zeigte, wie die Zukunft der Rohrbearbeitung aussieht. (

(firmenpresse) - Themen wie die digitale Transformation und Industrie 4.0 sind aktueller denn je. Auch bei den 12. Innovation days des Maschinenbauers transfluid drehte sich alles um Fortschritt, Digitalisierung und neue Herausforderungen für die Rohrbearbeitungsbranche. Unter dem Motto "Zeit für Veränderungen! Welche Möglichkeiten bietet die Rohrumformtechnik?" trafen sich im jetzt zum 12. Mal Experten und Fachpublikum, um über Optimierungspotenziale von Prozessen und Verfahren zu diskutieren und die Chancen aktueller Automationslösungen für die Rohrumformung auszuloten. Praxisorientierte Vorträge von Experten lieferten spannenden Input und leiteten den Erfahrungsaustausch zu neuesten Technologien und Trends ein.

"Was wir auch bei unseren Innovationstagen festgestellt haben ist, dass die Prozessüberwachung eine immer zentralere Rolle spielt, also Daten und Auswertungen auf Abruf. Kosteneffizienz ist und bleibt natürlich ebenfalls ein Trend. Das lösen wir beispielsweise durch neue Technologien für die Rohrumformung mit sehr gerigem Werkzeugaufwand. Und integrierte Systeme, wie ein Transfer-Biegekopf, den wir auch in unseren bewährten Transferanlagen einsetzen, machen Abläufe deutlich effizienter", so Stefanie Flaeper, Geschäftsführerin bei transfluid.

Automatisierung und Verwaltung von Abläufen bei der Rohrbearbeitung

Vielseitige Einblicke in die Industrie 4.0 bot ein Vortrag zu neuen Steuerungskonzepten, die unter anderem die zentrale Verwaltung aller Fertigungsabläufe ermöglichen. Zentrale Aspekte sind hier vor allem auch die Integration und der Austausch von Daten aus Konstruktion, Verwaltung und Fertigung, Lieferantenkette und Logistik. Ein weiteres Thema war die effiziente Dampfreinigung von Bauteilen im automatischen Prozess. Besonders der geringe Wasser- und Reiningungsmittelverbrauch sowie die Erreichbarkeit selbst schwer zugänglicher Stellen standen dabei im Mittelpunkt. Ein anderer Referent zeigte die Möglichkeiten von Bauteil-Dichtheitsprüfungen mit kurzen Taktzeiten auf.

Der Beitrag von transfluid zum Fokusthema "Zeit für Veränderungen! Welche Möglichkeiten bietet die Rohrumformtechnik?" lieferte spannende Einblicke rund um die grenzwertige Rohrumformung, neue Werkzeugkonzepte sowie die kostenoptimierte Rohrumformtechnik. In einem zweiten Vortrag stellte der Gastgeber der Innovation days die Neuerungen bewährter Maschinenkonzepte dar sowie die Vorteile von teil- oder vollelektrischen Anlagenkonzepten. Auch Software-Lösungen, Kontrollsysteme und effektive Ausstattungsvarianten zeigten neue Möglichkeiten auf, ebenso wie eine umweltfreundlichere und energieeffizientere Anlagentechnik.

Bei der transfluid-Betriebsbesichtigung konnten die Gäste der Innovation days effektive Praxislösungen erleben. Geschäftsführerin Stefanie Flaeper freute sich rückblickend über die intensiven Diskussionen und die positiven Reaktionen der Teilnehmer: "Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie viel der Austausch zwischen den Teilnehmern der Innovation days uns allen bringt. Es gibt wertvolle Impulse, nicht nur von den Referenten, sondern auch seitens der Gäste. Das lässt dann ebenfalls im Verlauf der Gespräche vielversprechende Netzwerke entstehen. So können wir gemeinsam das Thema Rohrbearbeitung bzw. Rohrumformung aus neuen Perspektiven betrachten und weiterentwickeln. Für uns als Gastgeber immer wieder eine beeindruckende Erfahrung, die wir auch im kommenden Jahr definitiv wiederholen möchten."

Pressemitteilung herunterladen.

Pressebilder herunterladen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.transfluid.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

transfluid - die Lösung für Rohre



Die transfluid Maschinenbau GmbH ist der weltweit gefragte Partner für die Herstellung von Rohrbiegemaschinen und Rohrbearbeitungsmaschinen für die Rohrumformung und das Trennen von Rohren sowie von Automationssystemen für die effiziente Bearbeitung von Rohren.



Seit 1988 entwickelt transfluid seine Technologien zur Rohrbearbeitung permanent kundenorientiert weiter und bietet damit optimale, maßgeschneiderte Lösungen - für den den Anlagen- und Maschinenbau, die Automobil- und Energieindustrie, den Schiffbau bis hin zu Herstellern medizinischer Geräte.



www.transfluid.de

www.tube-processing-machines.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

transfluid Maschinenbau GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PSV

Stefan Köhler

Schlachthausstraße 10

57072 Siegen

s.koehler(at)psv-marketing.de

0271 77001616

http://www.psv-marketing.de



Datum: 18.11.2016 - 15:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1426461

Anzahl Zeichen: 3987

Kontakt-Informationen:

Firma: transfluid Maschinenbau GmbH

Ansprechpartner: Stefanie Flaeper

Stadt: Schmallenberg

Telefon: +49 2972 97 15 - 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung