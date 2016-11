Hugo Egon Balder bei Pierre M. Krause / Außerdem zu Gast: Tim Bendzko mit "Keine Maschine" / "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", 22. November 2016, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Mit Sendungen wie "Alles Nichts Oder?!", "Tutti Frutti", "RTL

Samstag Nacht" oder "Genial daneben" hat er Fernsehgeschichte

geschrieben: Hugo Egon Balder. Zurzeit ist die Showlegende auch als

Theaterschauspieler unterwegs. Mit Moderator Pierre M. Krause

plaudert Hugo Egon Balder über neue Ideen und das Showgeschäft. Musik

kommt von Tim Bendzko, der mit "Nur noch kurz die Welt retten" zu

einem der bekanntesten deutschen Singer-Songwriter wurde. Im Studio

präsentiert er live seinen aktuellen Hit "Keine Maschine". Außerdem

spielen Balder, Bendzko und Krause den Latenight-Klassiker

"Google-Translieder" und stellen so ihre Musikkompetenz unter Beweis.

Und Moderator Pierre M. Krause ist in einer neuen Folge von "Pierre

am Meer" auf Vogel-Beobachtungstour. Einmal mehr beweist er sein

untrügliches Gespür für Mensch und Tier - alles zu sehen am Dienstag,

22. November, ab 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



Vielseitiger Moderator



Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald

Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"

in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die

Wahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als

zehn Jahren moderiert er die "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die

Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung

"TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt.

Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem

Schwarzwald" verfasst.



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr

im SWR Fernsehen.



