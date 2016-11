"Proklamation von Marrakesch" ruft nach engagierter Fortsetzung des Klimaschutz-Prozesses

(ots) - Für Hubert Weiger, den Vorsitzenden des

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), sind die

Ergebnisse des Weltklimagipfels von Marrakesch ein deutlicher Ruf

nach engagierter Fortsetzung des Klimaschutz-Prozesses. "Die

Bereitschaft zum Handeln wächst. Die Welt rückt beim Klimaschutz

zusammen, auch als Reaktion auf das Wahlergebnis in den Vereinigten

Staaten von Amerika", sagte Weiger.



In Marrakesch hätten alle Vertragspartner des Pariser Abkommens,

inklusive der jetzigen US-Regierung, erklärt, in den nächsten zwei

Jahren die Regeln zur Umsetzung des Vertrages festlegen zu wollen.

Offen geblieben sei jedoch, was die Regierungen bis 2020 tun, um die

CO2-Emissionen tatsächlich zu reduzieren. Kein Land habe angekündigt,

das eigene Klimaschutzprogramm so nachzubessern, dass es mit den

Zielen des Pariser Abkommens in Einklang stehe.



"Wir fordern alle Regierungen auf, bis zur nächsten Klimakonferenz

in Bonn ihre nationalen Klimaschutzpläne nachzubessern. Als Gastgeber

muss Deutschland garantieren, seine CO2-Emissionen bis 2020 um 40

Prozent zu reduzieren. Marrakesch weist den Weg: Investitionen in

fossile Energieträger haben keine Zukunft. Das ist ein klares Signal

an rückwärtsgewandte Manager und Politiker, sich endlich von

klimaschädlichen und riskanten Technologien zu verabschieden. Neben

der klimaschädlichen Kohle gehören dazu auch die CO2-Verpressung in

tiefe Erdschichten und die unbeherrschbare Atomkraft", sagte der

BUND-Vorsitzende.



Ein großes Manko sei jedoch, dass es nach wie vor zu wenige

Staaten gebe, die jene Länder finanziell unterstützen, die unter den

Folgen des Klimawandels bereits jetzt zu leiden hätten. Insbesondere

die G20-Staaten müssten ärmeren Ländern mehr Unterstützung zusagen.







