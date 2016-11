Empfang auf Weltmeeren und in fernen Häfen: "Gruß an Bord" auch über Kurzwelle

(ots) - Seit Weihnachten 1953 bildet die NDR Radiosendung

"Gruß an Bord" eine Brücke zwischen den Seeleuten auf den Meeren und

ihren Angehörigen in Deutschland: Seeleute schicken Grüße in die

Heimat, ihre Familien haben die Möglichkeit, ihren Lieben auf hoher

See ein frohes Fest und ein gutes, neues Jahr zu wünschen. Damit die

Besatzungen die Traditionssendung auch in fernen Häfen auf den

Weltmeeren empfangen können, hat der NDR eigens für Heiligabend

Kurzwellen-Frequenzen angemietet.



In der Zeit von 19.00 bis 21.00 Uhr UTC (20.00 bis 22.00 Uhr MEZ)

sendet die Kurzwelle am 24. Dezember über folgende Frequenzen (UTC

ist die Abkürzung für die koordinierte Weltzeit, die Universal Time

Coordinated):



FREQUENZ ZIELGEBIET

6.125 kHz Atlantik - Nord

11.650 kHz Atlantik - Süd

9.800 kHz Atlantik/ Indischer Ozean (Südafrika)

9.740 kHz Indischer Ozean - West

9.790 kHz Indischer Ozean - Ost

6.145 kHz Europa



In der Zeit von 21.00 bis 23.00 Uhr UTC (22.00 bis 24.00 Uhr MEZ)

am 24. Dezember über folgende Frequenzen:



FREQUENZ ZIELGEBIET

5.930 kHz Atlantik - Nord

9.830 kHz Atlantik - Süd

9.590 kHz Atlantik / Indischer Ozean (Südafrika)

9.765 kHz Indischer Ozean - West

9.650 kHz Indischer Ozean - Ost

6.145 kHz Europa



NDR Info und NDR 90,3 senden "Gruß an Bord" von 20.05 Uhr bis

22.00 Uhr MEZ. Anschließend folgt auf NDR Info von 22.00 Uhr bis

23.00 Uhr MEZ die Übertragung einer evangelischen Christmette aus der

St. Johanniskirche in Hamburg-Altona. Von 23.05 bis 24.00 Uhr wird

"Gruß an Bord" auf NDR Info, NDR Info Spezial, online und über

Kurzwelle fortgesetzt.



Die Grüße werden in der Hamburger Seemannsmission "Duckdalben" von

den NDR Info Moderatoren Regina König und Ocke Bandixen übermittelt.



Andrea-Christina Furrer und Andreas Kuhnt sind die Gastgeber im

Kulturspeicher in Leer. Die Moderatoren erwarten u. a. Vertreter der

Reedereien, Seemannspastoren und viele Familien. Außerdem werden sie

Schiffe der Marine und deutsche Forschungsschiffe, die auf den

Weltmeeren unterwegs sind, rufen. Für die musikalische Unterhaltung

sorgen in Hamburg der Gitarrist Roland Cabezas, die Lars-Luis

Linek-Band sowie die Sängerin Marion Welch, in Leer der Bingumer

Shanty-Chor und das irische Trio Dara Mc Namara, Stephen Kavanagh und

Dylan Vaughn.



Bis zum 17. Dezember nimmt die Redaktion Grußwünsche per E-Mail

entgegen, gruss-an-bord(at)ndr.de, oder per Post: Norddeutscher

Rundfunk, NDR Info, Redaktion "Gruß an Bord", Rothenbaumchaussee 132

- 134, 20149 Hamburg. Diese Grüße werden am 24. Dezember von 23.05

Uhr bis Mitternacht auf NDR Info und über die extra angemietete

Kurzwellenfrequenzen verlesen.



NDR Info und NDR 90,3 sind über UKW, DAB+, DVB-S Radio und per

Livestreaming im Internet, z. B. über die NDR Radio-App, zu

empfangen.



Sendungen: Sonnabend, 24. Dezember, 20.05 bis 22.00 Uhr, NDR Info

und NDR 90,3 / 23.05 bis 24.00 Uhr, NDR Info







