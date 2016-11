ANNE WILL am 20. November 2016 um 21:45 Uhr im Ersten: Merkels Entscheidung - Das richtige Signal in unsicheren Zeiten?

(ots) - Am Sonntagabend tritt Angela Merkel vor die

Presse. Erwartet wird, dass sie mitteilt, ob sie erneut als

Bundeskanzlerin kandidiert. Wird Merkel noch einmal antreten? Was

müssen Merkel und die etablierten Parteien jetzt tun, um das

Vertrauen aller Bürger in unsicheren Zeiten zurückzugewinnen?



Zu Gast bei Anne Will:



Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Ministerpräsidentin des Saarlandes

Klaus Wowereit (SPD), ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin

Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur "Die Zeit"

Hans-Joachim Maaz, Psychoanalytiker und Autor



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen







Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann(at)DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw(at)wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen

Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 14:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1426466

Anzahl Zeichen: 1206

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung