POS und Weihnachtsgeschäft

(firmenpresse) - Hier kann der EH auch mal richtig punkten: anders als den Wettbewerbern aus dem Internet stehen den Shops Schlüsselkompetenzen zur Verfügung – die individuelle Beratung, die unmittelbare Verfügbarkeit der Waren und die stimmungsvolle Atmosphäre. Auch ist der erste Eindruck immer entscheidend und natürlich die Art der Produktpräsentation – verstärkt durch positive POS-Reliefdisplays. Generell spielt der optische Reiz ein große Rolle: Bilder und Geschichten und ein stimmungsvoller Auftritt. Dazu zählen der Grundnutzen sowie der Zusatznutzen, Kombinationsvorschläge und verschiedene Variationsmöglichkeiten. Ein Zusatznutzen entsteht durch den Einsatz von speziellen Displays. Warentragenden Thekendisplays, 3D- Thermometern, tiefgezogenen Uhren, Toppern auf Produktinseln. Hier verstärkt der haptische Reiz noch den visuellen Eindruck. Die Waren- und Produktpräsentation bezeichnet man auch als Visual Merchandising – eine Optimierung der Warenpräsentation in ihrer Verkaufsumgebung (POS). Wir kommunizieren immer über Bilder und Reize. Im umkämpften Weihnachtsgeschäft ist es notwendig aus der Masse herauszustechen. Das ist möglich mit besonderen POS-Werbemitteln. Diese sollen sich im besten Fall von den üblich eingesetzten Displays unterscheiden. Genutzt wird dieses gerne von Verlagen: siehe Heyne Verlag mit dem Atze Schröder Titel ‚Der Turbo von Marrakesch‘. Ein gutes Beispiel für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation die informativ ist und den Anforderungen am POS gut entspricht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.reliefdisplay.de/de/home/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vier Jahrzehnte Tiefziehen in höchster Perfektion!



Seit den 70er Jahren setzen Markenartikler in Deutschland und Europa auf die hohe Kompetenz der Kölner Relief Display und der Florentiner Plasticolor.



Perfekt gemachte Reliefdisplays haben in dieser Zeit einen fulminanten Siegeszug am POS angetreten.



Tatsächlich wandelt man bei der Herstellung eines tiefgezogenen Displays stets auf dem schmalen Grat zwischen Kitsch und Kunst. Schließlich kann man an einer Form ebenso gut zwei Tage wie zwei Wochen arbeiten: entsprechend differieren die Ergebnisse.



Und so arbeiten unsere Formenbauer und Drucker nach der Maxime: Nur das Beste ist gut genug für unsere Kunden!

Dies ist eine Pressemitteilung von

Relief Display

Leseranfragen:

Cäsarstrasse 58

D-50968 KÖLN



Tel.: +49 - (0)221 - 38 36 32



info(at)reliefdisplay.de



Bürozeiten: Mo.-Fr. 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Datum: 18.11.2016 - 15:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1426468

Anzahl Zeichen: 1497

Kontakt-Informationen:

Firma: Relief Display

Ansprechpartner: Dommermühl

Stadt: Köln

Telefon: 0221383632



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung