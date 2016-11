News am Berg

hendl fischerei startet mit lässigen Neuerungen in die Wintersaison – Sonnenterrassen-Separée, Smoothie-Eis-Bar und chillige DJ-Sounds

Außenansicht der hendl fischerei ©Günter Standl

(firmenpresse) - Seit Dezember 2015 empfängt die hendl fischerei als stylische mama thresl-Version einer Skihütte Outdoorfreunde und Designliebhaber an der Asitz-Bergstation mit einem innovativen Konzept und leckeren Schmankerln. In der kommenden Wintersaison erwarten Gäste wieder zahlreiche Neuerungen. Neben einem Sonnenterrassen-Separée, bei dem man in Kleingruppen von zwei bis vier Personen in privatem Rahmen zwischen den Skiabfahrten entspannen kann, sorgt eine Frucht-Smoothie-Eis-Bar für den richtigen Vitaminkick. Zudem gibt es eine komplett verglaste, beheizte Box mit zwei Achtertischen, in der ebenfalls maximale Privatsphäre garantiert ist. Neu ist auch der „Kaiserschmarrn & Kaviar-Friday“, ein immer freitags ab 15 Uhr stattfindendes Après-Ski-Event der etwas anderen Art. Begleitet wird das Angebot von Live-DJ’s und Tanzeinlagen. Immer dienstags ab 18 Uhr findet wie im vergangenen Jahr die „CIROC - Step into the Circle Party“ mit verschiedenen Live-DJ’s statt. Weitere Infos finden sich unter www.mama-thresl.com und www.priesteregg.at.



Lässig, fetzig, cool – Neue Highlights in der hendl fischerei

Exklusiv im Sonnenterrassen-Separée erwartet Paare und kleine Gruppen persönlicher Service, Champagner und wechselnde kulinarische Köstlichkeiten wie gegrillte Hummerschwänze, Sushi und Huwi’s legendäre Grillhendl. Auch die Lautstärke der Musik regeln Gäste hier selbst. Der Eintrittspreis ist eine Flasche Veuve Clicquot Rich. Zudem hat Gastgeber Huwi Oberlader eine komplett verglaste und beheizte Box an der Südwestseite der hendl fischerei angebracht, in der 16 Personen Platz finden. Wer es gerne fruchtig mag, kommt an der neuen Frucht-Smoothie-Eis-Bar auf seine Kosten. Frisch gepresste Säfte und Smoothies sowie ausgefallene Eissorten wie Orangencreme Amalfi und Lakritz warten hier auf Dessertliebhaber.



Beats am Berg – Pistengaudi im mama thresl-Style

Jeden Freitag findet von 15 bis 22.30 Uhr die neue Eventreihe „Kaiserschmarrn & Kaviar-Friday“ statt, bei der die beliebte regionale Süßspeise aus der großen Gußeisenpfanne und der internationale Gourmetklassiker die Stars sind. Verschiedene DJ’s und Live-Tanzeinlagen begleiten die Party.



Der Eintritt ist frei. Das Kaviar-Arrangement inklusive 50 Gramm Osietra-Kaviar, Blinis und einem Wodka-Shot gilt für zwei bis vier Personen und kostet 72 Euro.



Die „CIROC – Step into the Circle Party“ findet immer dienstags von 18 bis 22.30 Uhr in der hendl fischerei statt. Im Rahmen des Events heizen wöchentlich wechselnde DJ’s wie DJ Paul Lomax, DJ Max White aus Köln und DJ La Mar aus München Wintersportlern mit coolen Sounds ein. Zudem präsentiert Becky ihre legendäre Akrobatik-Show. Zum Start des Abends gibt es einen fruchtigen Aperitif, anschließend verwöhnt ein Menü aus Bouillabaisse, frischem Salat, Tomahawk Steak aus dem Beefer und Bruno Gelato-Eis kulinarisch. Skifahrer, die einen Skipass für mindestens zwei Tage besitzen, fahren auch am Abend der Veranstaltung kostenlos mit den Bergbahnen. Das Event kostet 28 Euro pro Person inklusive aller genannten Leistungen. Und wer sich in der hendl fischerei erst so richtig eingestimmt hat, kann den Abend bis 0.30 Uhr im mama thresl an der Island Bar ausklingen lassen. An den übrigen Tagen der Woche hat die hendl fischerei bis 16.30 Uhr geöffnet.





Die hendl fischerei versteht sich als begehbares Kunstwerk an der Piste, das vor allem durch das individuelle Innendesign Akzente setzt. In Zusammenarbeit mit dem Kärntner Holzbildhauer Gottfried Kaschnig schufen Huwi und Renate Oberlader, die ebenfalls das Priesteregg und das mama thresl betreiben, eine ganz neue Art der Ski-Einkehr. Neben Huwis Grillhendl-Klassiker schlemmen Gäste hier frischen Fisch und knackige Salate zu erlesenen Weinen und leckeren Drinks. Bei gutem Wetter wird das vordere Glasdach des Gebäudes auf Knopfdruck unter das Hintere gefahren und alle Gäste genießen die Sonne bei lässigen Sounds. mama thresl- und Priesteregg-Gäste, die ab 8 Uhr als erste den frischen Schnee auf der Piste erleben wollen, erwartet ein ganz besonderer Service. Bis 10.15 Uhr können sie ihr Frühstück kostenlos in der hendl fischerei einnehmen, um danach die nächsten Abfahrten zu machen.

