rbb exklusiv: General-StA Rautenberg kritisiert Flüchtlingspolitik

(ots) - Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg

hat im NSU-Ausschuss des Potsdamer Landtags für Aufregung gesorgt.



In einem Gutachten zu rechter Gewalt im Land machte er die

aktuelle Flüchtlingspolitik für die Zunahme ausländerfeindlicher

Straftaten mitverantwortlich.



Der Generalstaatsanwalt war als Sachverständiger geladen und

sagte, kein Staat könne eine unbegrenzte Zahl an Flüchtlingen

aufnehmen. Es gebe finanzielle Grenzen, aber auch Grenzen der

Aufnahmebereitschaft bei der Bevölkerung. In einem Papier, das

Rautenberg auch Journalisten gab, ist die Rede von einer ungelösten

"Migrationskrise".



Diese fördere faktisch Rechtsextremisten, vielleicht sogar

Rechtsterroristen.



Die SPD-Abgeordnete Gossmann-Reetz verlangte, Rautenberg das Wort

zu entziehen, scheiterte aber damit.







