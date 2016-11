Massivholztreppen von Rakowski garantieren Vielfalt von Lösungen und Designs

Jede Treppe ist einmalig. Das gilt nicht nur für die Maße, das verwendete Material, sondern auch die Anpassung an gegebene Anforderungen und Kundenwünsche. Denn jede Treppe strahlt durch ihre Bauart sowie ihr Material eine gewisse Eleganz aus und sollte natürlich zum Stil des Hauses passen.

Treppen von Rakowski

(firmenpresse) - Holztreppen – Vorteile im Überblick



Wir verarbeiten ausschließlich Massivholz. Beispielsweise Buche, Eiche oder Esche. Diese Holzarten weisen nicht nur gute Eigenschaften hinsichtlich der Festigkeit und ihrer statischen Eigenschaften auf, sondern punkten mit Vorteilen wie einer gewissen Fusswarmheit und einem geringen Gewicht. Auch ist das Material sehr umweltfreundlich und besitzt eine lebendige Optik. Eine Metalltreppe beispielsweise könnte nie mit der lebendigen Oberflächenstruktur einer Holztreppe konkurrieren. Struktur- und Farbunterschiede sowie Verwachsungen in der Oberfläche tragen dazu bei.



Akzente – modern oder rustikal



Falls moderne Akzente gewünscht werden, kann die Holztreppe auch mit Materialien wie Edelstahl, Schmiedeeisen oder Glas kombiniert werden. Ein Beispiel dafür wären Treppenwangen aus Holz, Geländerpfosten aus Metall und einer dazwischenliegenden Glasfüllung oder einem modernen Lochblech. Den Gestaltungsmöglichkeiten beim Entwurf einer Holztreppe sind keine Grenzen gesetzt. Unsere Treppen aus Polen werden so entworfen, dass sie die Anforderungen des Kunden entsprechen.



Treppenarten nach Konstruktion



Die Dimensionen des Treppenhauses und der damit verfügbare Platz für die Treppenkonstruktion entscheiden letztendlich über die Bauart unserer Holztreppen. Letztendlich entscheidet immer die Begehbarkeit. Begehbarkeit bedeutet, dass das Heraufsteigen einer Treppe sowohl bequem als auch sicher sein muss. Sicher und bequem heißt in diesem Falle, die Treppe darf nicht zu steil oder zu flach sein. Trifft eines von beiden zu, sind Unfälle vorprogrammiert. Mit der Zeit haben sich bestimmte Normen wie die sogenannte Schrittmaßregel herausgebildet. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen der Steigungshöhe einer Stufe und der verfügbaren Fläche für den Auftritt. All diese Anforderungen werden bei der Konstruktion und dem damit verbundenen Angebot sorgfältig geprüft. Bereits in der Angebotsphase wird geprüft, ob eine halbgewendelte, eine viertelgewendelte Treppe oder eine Holztreppe mit Zwischenpodest erforderlich ist. Wer Treppen von Rakowski bestellt, kann somit immer sicher sein, die am besten passendste Bauart geliefert zu bekommen. Ob es sich um Bolzen-, Spindel oder Wangentreppen handelt, ist unerheblich.





Treppen von Rakowski - unsere Angebote



Unser seit mehreren Jahrzehnten bestehender Familienbetrieb beschäftigt sich seit Urzeiten mit der Holzbearbeitung. Diese Kenntnisse haben wir in unsere Treppenkonstruktionen einfließen lassen. Wie beliefern unter anderem auch viele Kunden aus Deutschland. Falls der Kunde eine Treppe bei uns anfragen möchte, er sich aber unsicher ist, welche Art von Treppe er wählen soll, helfen wie gerne mit einer kostenlosen Beratung und einem Aufmaß vor Ort.





http://www.rakowskitreppe.de



RakowskiTreppe

RAKOWSKI Treppe

Firmenadresse: Myśliwska 12c

PLZ und Ort: 66-460 Witnica / Polen

Tel. DE: +49 157 7580 2013

Tel. PL: +48 531 148 269

E-Mail: rakowskitreppe(at)gmail.com

Web: http://www.rakowskitreppe.de/

Kommentare zur Pressemitteilung