Frankfurter Rundschau:Überfällig!

(ots) - Jetzt steht der sogenannte Zukunftspakt für VW,

und er fällt so aus, wie er sein muss. Herbert Diess, der Chef der

Kernmarke des Wolfsburger Konzerns, will durchstarten. Zumindest auf

Ankündigungsebene ist das jetzt erreicht. Das Konzept hat zwei Teile:

erstens Stellenabbau - und zwar in minimalinvasiver Form für die

Beschäftigten. Das war längst überfällig. Keine Frage, die

Betriebsräte haben sich jahrelang um die Sicherung von Jobs verdient

gemacht, dabei haben sie aber aus dem Auge verloren, dass auch VW

effizienter werden muss, um bestehen zu können. Zweitens

Elektromobilität: Zum Durchstarten gehört, eine neue

Produktionsinfrastruktur für die automobile Welt der Zukunft

aufzubauen. Dafür sind die Weichen jetzt gestellt.







Datum: 18.11.2016 - 16:46

