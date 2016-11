Vereinsverbot gegen "Die Wahre Religion": 47 Terrorverdächtige aus NRW hatten vor Ausreise Richtung Syrien oder Irak Kontakt zu LIES!-Ständen

(ots) -

Von den 140 Islamisten, die vor ihrer Ausreise nach Syrien oder in

den Irak Kontakt zu dem inzwischen verbotenen Verein "Die Wahre

Religion" hatten oder an Lies!-Aktionen teilgenommen haben, stammen

47 aus Nordrhein-Westfalen. Dies geht aus dem Verbotsantrag des

Bundesinnenministeriums hervor, der dem WDR-Magazin WESTPOL vorliegt.

Aus Baden-Württemberg sind demnach mindestens 35 entsprechende

Personen ausgereist, aus Hessen mindestens 31, aus Bayern 15 und aus

Hamburg 12.



Im Verbotsantrag heißt es wörtlich: "Das Gesamtbild der tatsächlichen

Verhältnisse zeigt, dass Ausreiseaktivitäten nach Syrien bzw. in den

Irak kein Zufall sind, sondern ein Teilziel der Organisation,

mindestens aber von ihr billigend in Kauf genommen werden."



Beim Vorgehen gegen salafistische Hassprediger und islamistische

Terror-Anwerber beklagen die Ermittler eine restriktive

Kronzeugen-Regelung in Deutschland und rechtliche Einschränkungen bei

Abhörmaßnahmen: "Schaut man in andere europäische Länder,

insbesondere in die, wo die Mafia verfolgt wird, kann man

feststellen, dass die italienischen Ermittlungsbehörden ganz andere

Abhör-maßnahmen gestattet bekommen als wir", so Oliver Huth vom Bund

Deutscher Kriminalbeamter. "Wenn die Politik hier möchte, dass wir

solche Organisationen zerschlagen und erfolgreicher sind, brauchen

wir einen anderen Baukasten." Huth fordert konkret die Möglichkeit

zur technischen Überwachung von Wohnungen und Gefängniszellen.



Mit Quellenangabe WESTPOL (Sonntag, 20.11.2016, 19:30 Uhr im WDR

Fernsehen) ab sofort zur Veröffentlichung frei.



Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.WDR.de

twitter.com/wdr_presse.de







Pressekontakt:

Redaktion Landespolitik FS

Funkhaus Düsseldorf

Tel. 02 11/89 00-131

westpol(at)wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 16:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1426518

Anzahl Zeichen: 2117

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln/Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung