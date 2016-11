Scarlett Johansson nimmt auf Huawei P9 Fans Club Party Selfies mit Fans auf

(ots) - Bei einer eleganten Gala in Shenzhen

(China) stand das bahnbrechende Smartphone Huawei P9 mit Dual-Kamera

neben Hollywood-Star Scarlett Johansson im Mittelpunkt.



In einer geschichtsträchtigen Kollaboration haben Huawei und Leica

eine hochwertige Dual-Kamera in ein Smartphone integriert, die mehr

Licht und bessere Schärfe für tolle Fotos und Videos bietet.



Als Botschafterin für das Huawei P9 sagte Johansson, dass sie sich

zwar nicht super mit Fotografie auskennt, aber dank der

ausgezeichneten Kamera im P9 tolle Schnappschüsse macht -- und das

ist etwas Besonderes.



Johansson nennt die "unglaubliche Kamera" des Huawei P9 als ihr

Lieblings-Feature und sagt, dass sie damit ständig Fotos von ihrer

zweijährigen Tochter macht (Rose Dorothy Dauriac). Außerdem gefällt

ihr, dass man mit dem Smartphone dank seiner hervorragenden Kamera

die Welt durch ein anderes Objektiv betrachten kann.



Ihre Partnerschaft mit dem Team von Huawei bezeichnete sie als

"tolle Erfahrung" und sagte, dass sich durch die Zusammenarbeit mit

einem Technologieunternehmen für sie viele neue Möglichkeiten

eröffnet haben. Sie drückte ihren Dank dafür aus, dass sie bei der

begleitenden Werbekampagne für das Huawei P9 mit "Man of Steel"-Star

Henry Cavill und dem renommierten Modefotografen Mario Testino

kollaborieren konnte.



Laut Huawei hat sich das Huawei P9 bereits 9 Millionen Mal

verkauft. Es ist bei Verbrauchern auf der ganzen Welt sehr gut

angekommen, unter denen sich auch Fans von Scarlett Johansson

befinden.



Auf der Huawei P9 Fans Club Party wurde Johansson bei ihrem

Auftritt von ihren chinesischen Fans begeistert begrüßt.



Auf der Bühne gesellte sich Glory Zhang, CMO der Huawei Consumer



Business Group, dazu und präsentierte ein Erinnerungsvideo, das

chinesische Fans für Johansson gedreht hatten. Bei der rührenden

Hommage wurde der Star auf eine Bilderreise durch China mitgenommen,

wo sie ihre Fans traf -- ob alt oder jung.



Zum Abschluss gab es ein Selfie mit den Fans, und Johansson, die

selbst nicht in den sozialen Medien aktiv ist, drückte ihre Freude

darüber aus, ihre Fans persönlich zu treffen, und zeigte sich gerührt

von der Zuneigung ihrer chinesischen Fans und ihrer Begeisterung für

ihre Filme.







